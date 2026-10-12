Frente Amplio acuerda como candidata a Ada Colau e invita a Podemos "a formar parte de este proyecto"

Los detalles Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns han emitido un comunicado en el que llaman a la unidad de todas las izquierdas de cara a las próximas elecciones.

El Frente Amplio, compuesto por Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns, ha decidido proponer a Ada Colau como candidata a la Presidencia del Gobierno, descartando previamente a Gabriel Rufián. Las formaciones buscan la unidad de la izquierda, invitando a Podemos a unirse al proyecto, con el objetivo de frenar a PP y Vox y defender los derechos sociales. Destacan la importancia de responder a las demandas sociales, como el derecho a la vivienda. El Frente Amplio aspira a conectar la experiencia de gobierno con la movilización social, abriendo una nueva etapa de conquistas y derechos.

Tras días de incertidumbre y con la opción de Gabriel Rufián descartada, los cuatro partidos del Frente Amplio han acordado proponer a Ada Colau como candidata a la Presidencia del Gobierno al mismo tiempo que tienden la mano a todas las formaciones de izquierdas, incluida Podemos, para conseguir la unidad deseada por todas las partes.

En un comunicado, Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns han asegurado que tienen la "convicción" de que Ada Colau "es la figura que mejor puede asumir el liderazgo en la situación política actual". "Por ello, las cuatro formaciones expresamos nuestra voluntad de que sea la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 29 de noviembre", han afirmado.

Ahora bien, pese a que este acuerdo haya sido por parte de las cuatro formaciones que conforman Frente Amplio, desde esta coalición "quieren contar" con todas las organizaciones que permitieron un Gobierno de coalición en 2023: "Podemos también está invitado a formar parte de este proyecto y es la hora de que todas las organizaciones expresen con claridad su voluntad de contribuir a la unidad. Aquí no sobra nadie".

"Estamos ante un momento histórico que exige responsabilidad, generosidad y poner el bienestar de la gente por delante de cualquier otra consideración. La unidad es la mejor garantía para frenar a PP y Vox, defender los derechos conquistados y seguir avanzando en la transformación de nuestro país", han añadido.

Según han comentado, las movilizaciones por la vivienda, las acampadas o historias como la de Maricarmen les recuerda que tienen "la obligación de estar a la altura de lo que exige la calle": "Plantar cara a los fondos buitre, garantizar el derecho a la vivienda y seguir conquistando derechos".

"El Frente Amplio nace también de la necesidad de que la izquierda esté a la altura de este nuevo ciclo de movilización y lucha social. No se trata solo de dar continuidad a lo conseguido desde las instituciones, sino de construir una respuesta política a las demandas que hoy se expresan en las calles, en los barrios y en los centros de trabajo. Una izquierda que conecte la experiencia de gobierno con la fuerza de la movilización social y que sea capaz de abrir una nueva etapa de conquistas y derechos. Hemos demostrado que sí se puede transformar nuestro país. Y el 29N habrá una izquierda preparada para volver a hacerlo. Es la hora de la unidad. Es la hora del Frente Amplio", han concluido.

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