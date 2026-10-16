Pueyo (CHA) explica el acuerdo alcanzado con las izquierdas en Aragón: "Solo falta Podemos y la mano sigue tendida; nos lo jugamos todo"

Jorge Pueyo, presidente de CHA, analiza en Al Rojo Vivo, con Antonio García Ferreras, el acuerdo que han alcanzado las izquierdas en Aragón para concurrir en una candidatura única a las elecciones generales del 29N. Eso sí, falta Podemos, que no ha querido entrar en el acuerdo.

Las izquierdas a la izquierda del PSOE en Aragón sí han llegado a un acuerdo y concurrirán en una candidatura única para las elecciones generales del 29 de noviembre. Así, CHA, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Partido Verde y Recortes Cero se unirán bajo el nombre de Chunta Aragonesista-Frente Amplio Aragón. El único que falta, eso sí, es Podemos.

Jorge Pueyo, líder de CHA, que dobló sus resultados en las últimas elecciones aragonesas, responde a Antonio García Ferreras, en directo para Al Rojo Vivo, sobre todas las claves de este acuerdo y sobre el lío formado con las demás izquierdas del país, principalmente con Frente Amplio y Podemos, que, a escasas horas de que termine el plazo para registrar las candidaturas, aún no han alcanzado un acuerdo firmado.

"La calidad de un país se mide por cómo trata a sus maestros. Y esto me lleva a todo lo demás. Aquí no estamos hablando de personas, aquí de lo que estamos hablando es de políticas, aquí estamos hablando de vivienda, aquí estamos hablando de garantizar, como decíais también, las pensiones y eso es lo que nos ha llevado en Aragón también a unirnos", afirma Pueyo.

Es cierto, asegura, que "Chunta Aragonesista podía conseguir el diputado en solitario", pero "hemos conseguido un acuerdo que se llama Chunta Aragonesista Frente Amplio Aragón, en el que también está Izquierda Unida de Aragón, Movimiento Sumar Aragón, Partido Verde Aragón, Recortes Cero, y que seguimos teniendo la mano tendida a Podemos, porque lo que queremos es que no falte nadie".

A la pregunta de por qué Podemos no ha querido entrar en esta confluencia, ya que recordamos que el partido morado tuvo un pésimo resultado en las últimas elecciones aragoneas, en febrero de 2026, Pueyo no sabe realmente cuál es la respuesta.

"No lo sé. No lo sé. Creo que al final siempre hay un peligro y es que haya desde Madrid cierta, no sé si decir, intoxicación o estrategias, quizá, diferentes que se quieren llevar en los diferentes territorios", responde Pueyo.

Sin embargo, confiesa que "la relación con la gente de Podemos en Aragón es maravillosa. Es de irnos a echar cervezas". Por tanto, se pregunta: "¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos estar permitiendo que esté pasando esto? ¿Cómo no podemos tener la autonomía en Aragón de tener esa capacidad de que puedan unirse a esto?".

Insiste, no obstante, en que la mano está tendida hacia los morados "porque lo que nos estamos jugando es todo" y no solo en ámbito nacional sino también en Aragón: "Estamos hablando de que todos reivindicamos aquí el cercanías, de que Aragón no tenga las peores carreteras del Estado, que no tengamos una situación de financiación económica que no tiene en cuenta la despoblación.... (...)".

"Lo que tenemos que hacer es fuerza, y ya no solo para frenar a la extrema derecha, sino para seguir conquistando derechos, porque ahora mismo de lo que estamos hablando es de una crisis de la vivienda, que o conseguimos una mayoría progresista en el Estado o nos salvamos", añade contundente.

Por otro lado, y preguntado por Ferreras sobre las negociaciones entre el Frente Amplio y Podemos y si este ha sido por "ese acuerdo previo, sorprendente, inesperado, Esquerra Republicana-Podemos en Cataluña", Pueyo entiende que cada cual "hace sus cábalas, cada cual lleva sus estrategias para llegar a poder negociar, incluso en una posición de mayor fuerza", y espera que "en las horas que quedan Podemos pueda alcanzar cualquier tipo de acuerdo con el Frente Amplio".

Ahora bien, el dirigente de CHA quiere poner en valor que "en Aragón hemos hecho el trabajo, la gente nos pedía unidad en la calle y lo hemos conseguido". Y ahora, "hay que ponernos a trabajar para que esto pueda ser una realidad, para que consigamos esa unidad de toda la izquierda, a la izquierda del PSOE la llaman, a la izquierda de Aragón, decimos nosotros, y poder trabajar de una vez por todas, por la vivienda y por los derechos sociales".

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