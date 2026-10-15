Podemos admite que un acuerdo con Frente Amplio en Madrid y Barcelona "es muy difícil"

¿Qué ha dicho? Belarra ha indicado que, a falta de pocas horas para que venza el plazo para registrar las candidaturas electorales, Podemos está hablando con todo el mundo y con muchas otras organizaciones.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha reconocido que alcanzar un acuerdo con los partidos del Frente Amplio en Madrid y Barcelona es "muy difícil", aunque ha extendido la mano a estas formaciones para pactar en el resto del país. En una entrevista en Radio Nacional de España, Belarra explicó que, a pocas horas de vencer el plazo para registrar candidaturas, Podemos dialoga con diversas organizaciones, incluyendo IU, para evitar la pérdida de votos de izquierdas en territorios como Andalucía, Cantabria y Asturias. Además, ha manifestado su deseo de que Irene Montero y Gabriel Rufián colaboren en las elecciones generales. Belarra enfatizó la importancia de candidaturas de unidad en otras circunscripciones, mientras que en Madrid y Barcelona el voto de izquierdas no se perdería aunque concurran por separado.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha admitido que un acuerdo con los partidos de Frente Amplio en Madrid y Barcelona es "muy difícil", por lo que ha tendido la mano a esas formaciones para alcanzar pactos en el resto del territorio.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Radio Nacional de España en la que ha explicado que, a falta de pocas horas para que venza el plazo para registrar las candidaturas electorales, Podemos está hablando con todo el mundo y con muchas otras organizaciones.

En concreto, ha señalado que Podemos ha ofrecido a IU acuerdos en muchos territorios -entre los que ha citado Andalucía, Cantabria y Asturias- para evitar que se pierda un solo voto de izquierdas. "Eso está en la mano de IU", ha apuntado.

Fuentes de Podemos han apuntado a EFE que también se ha ofrecido a IU llegar a acuerdos en Galicia, Euskadi, Navarra, Castilla y León, Castilla La Mancha, Murcia y Extremadura.

En la entrevista, la dirigente de Podemos ha dicho además que trabajan para que Irene Montero y Gabriel Rufián puedan hacer equipo en estas elecciones generales, porque, en su opinión, son las dos personas que "le pueden devolver la esperanza a la izquierda".

Belarra ha aclarado que, en Madrid y Barcelona, el voto de izquierdas no se perdería aunque las formaciones concurran por separado, por lo que ha insistido en que los esfuerzos para lograr candidaturas de unidad más fuertes deban centrarse en el resto de circunscripciones.

Belarra reconoce que entiende que la gente esté "hasta las narices"

La líder de Podemos ha admitido que entiende que la gente esté "hasta las narices" de las negociaciones entre partidos para estas elecciones, pero ha garantizado que Podemos está a favor de que se den candidaturas "en todos los territorios en los que no se pierda ni un solo voto de izquierdas", volviendo a exceptuar Madrid y Barcelona.

"Nuestra mano tendida para sentarnos a ver en Andalucía, todos los territorios en los que mucha gente quiere votar izquierda y no le estamos dando la oportunidad", ha insistido para defender que la carta de servicios de Podemos es "muy amplia" y tiene un historial contrastado de haber articulado las "candidaturas más amplias posibles".

Incluso, ha argumentado, aceptaron concurrir con Sumar en 2023 pese a denunciar el "veto" del proyecto impulsado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la exministra de Igualdad Irene Montero.

En esta línea, el nuevo líder de Podemos en Murcia, Víctor Egío, apelaba a IU al remarcar que llevan muchos años colaborando juntos y que no tienen que importar "ninguna fórmula mágica de la unidad" más allá de la alianza que mantiene ambas fuerzas.

El dirigente de Podemos Andalucía Nico Sguiglia ha planteado a IU que es necesario buscar "acuerdos para frenar a las derechas" y la coordinadora cántabra, Mercedes González, pide también una alianza dibujando un acuerdo "nacido por y para" la comunidad.

Emilio Delgado tiende la mano a Podemos: "Siguen las puertas abiertas"

Por su parte, Emilio Delgado ha confesado que ve opciones de que Podemos se integre en el Frente Amplio de cara a las elecciones del 29 de noviembre. En una entrevista en la 'Cadena SER', el número uno de la lista por Madrid de la confluencia de partidos de izquierdas reconoce que es "perfectamente viable" que ambas formaciones acaben concurriendo por separado, pero defiende que tienen que "intentar evitarlo".

"El votante progresista pide la unidad de los partidos de la izquierda. Esta semana hemos visto que se abría una brecha muy poco edificante. Espero que este fin de semana termine esta fase para hablar de los problemas de la gente", ha asegurado Delgado, que insiste en su postura de tener "las puertas abiertas y las manos tendidas" a que ese Frente Amplio lo sea todavía más.

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