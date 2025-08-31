Varios ataques rusos dejan al menos tres civiles muertos y seis heridos en la región ucraniana de Donetsk

Mientras tanto... En Odesa, un ataque nocturno en una central eléctrica ha provocado un apagón que ha dejado sin luz a casi 30.000 hogares.

Rusia continúa su asedio sobre Ucrania con varios ataques en las últimas 24 horas, que han dejado, al menos, tres civiles muertos y seis heridos en la región ucraniana de Donetsk, según ha informado a través de Telegram el jefe de la Administración Militar Regional, Vadim Filashkin. Desde el inicio de la invasión a gran escala, las fuerzas rusas han matado a 3.441 residentes de la región, y herido a otros 7.922.

Además, un ataque nocturno en Odesa causó daños en la infraestructura eléctrica, lo que llevó a un apagón que afectó a 29.000 hogares, según la administración militar regional.

Y en Zaporiya se han reportado 391 ataques en las últimas horas, en los que al menos una persona ha fallecido y varias han resultado heridas.

Zelenski alerta de una ofensiva rusa a gran escala

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido de que Rusia se está preparando para lanzar una nueva ofensiva a gran escala, y ha señalado que la concentración de tropas en las cercanías de Pokrovsk es de unos 100.000 soldados, lo que hace que esa región de Ucrania esté "en grave peligro".

"La concentración de tropas en la región alcanza los 100.000 soldados, según los datos que tenemos", declaró Zelenski en un encuentro con periodistas según al agencia Interfax, a lo que apostilló que Ucrania "está preparada" ante los posibles ataques.

Pokrova es una ciudad minera en el sur de la región de Donesk que antes de la guerra tenía cerca de 60.000 habitantes, pero que ha perdido mucha población por el constante asedio ruso.

En las últimas semanas, las región se ha convertido en el epicentro de los combates, sin que los rusos hayan logrado hasta ahora apropiarse de la misma que es un nudo de transporte importante.