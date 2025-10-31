Wyoming 'celebra' la orden de Trump de retomar los ensayos nucleares: "'¡Vuelve la Guerra Fría! ¡Me encanta!"

Wyoming y Sandra Sabatés analizan en este vídeo la gira de Donald Trump por Asia, donde ha firmado un acuerdo comercial con China, a la vez que ha ordenado al Pentágono retomar los ensayos nucleares 33 años después.

El Gran Wyoming y Sandra Sabatés vuelven al Wyoming profundo para analizar las últimas noticias que llegan desde Estados Unidos, donde Donald Trump ha rebajado las tensiones con China tras reunirse con Xi Jinping.

Un encuentro que se ha saldado con la reducción de los aranceles estadounidenses al gigante asiático y el fin del bloqueo de las tierras raras por parte de los chinos. El presidente también ha firmado acuerdos comerciales con varios países asiáticos, entre ellos Japón, al que incluso ha instado a aumentar su presupuesto militar ante el creciente poder de China.

El viaje presidencial de Trump por Asia ha dejado imágenes como el fallo de protocolo con la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, o sus bailes en Malasia y la base militar de Estados Unidos en Japón.

Horas antes de reunirse con Xi Jinping, Trump ordenaba al Pentágono que reanude de inmediato los ensayos nucleares para igualar a China y Rusia. De este modo, Estados Unidos vuelve a hacerlo 33 años después y justo el mismo día que Putin ha anunciado que ha probado con éxito 'Poseidón', un torpedo de propulsión nuclear.

Wyoming 'celebra' la vuelta de la Guerra Fría y asegura que "Se van a enterar esos comunistas. Si salvamos una vez al mundo de ellos, podemos hacerlo otra vez".

Mientras Trump estaba de gira por Asia, Melania ha preparado la Casa Blanca para celebrar Halloween. La primera dama compartía una fotografía de la escalinata de la residencia oficial decorada con calabazas y guirnaldas, desatando las críticas por el derroche en un momento en que se recortan ayudas sociales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.