La presencia de drones en las inmediaciones de aeropuertos en Copenhague y Oslo obligan a cerrar su tráfico aéreo durante horas

Los aeropuertos de Copenhague y Oslo cerraron varias horas por la presencia de drones en sus inmediaciones. El aeropuerto de Kastrup en Copenhague suspendió operaciones de 20:30 a 00:30, causando 100 cancelaciones y 31 desvíos de vuelos, mientras que Gardermoen en Oslo estuvo cerrado de medianoche a 3:30, cancelando una docena de vuelos. Jens Jespersen, inspector de la policía de Copenhague, sugirió que un "actor capacitado" podría estar detrás de los drones. Aunque no se ha confirmado conexión entre los incidentes, los servicios de inteligencia de Dinamarca y Noruega colaboran en la investigación. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó el evento como el "ataque más grave" contra la infraestructura del país. En Noruega, dos extranjeros fueron detenidos por volar drones en el centro de la ciudad, sin relación confirmada con el incidente en Gardermoen.

En concreto, el aeropuerto de Kastrup, en la capital danesa, suspendió sus operaciones entre las 20:30 y las 00:30 hora local (18.30 y 22.30 GMT). Un tiempo que ha provocado de momento unas 100 cancelaciones de vuelos y unas 31 desviaciones a aeródromos cercanos. Por su parte, el noruego de Gardermoen permaneció cerrado entre la medianoche pasada y las 3:30 de la madrugada hora local (22:30 y 1:30 GMT), obligando a cancelar una docena de vuelos.

"El modo de operar, su tamaño y el tiempo sobre el objetivo han hecho que concluyamos que probablemente haya un actor capacitado detrás del uso de los drones", ha explicado este martes en rueda de prensa el inspector Jens Jespersen, de la policía de Copenhague. En este sentido, ha aclarado que la expresión "actor capacitado" alude a "un actor que tiene las herramientas para mostrarse" y que quienes manejaron los drones podrían haberse ejercitado previamente.

Eso sí, apunta a desconocer una eventual participación rusa en los hechos: "No puedo decir nada al respecto, simplemente no lo sé", ha asegurado ante los periodistas, a raíz de las acusaciones del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Por otro lado, los servicios de inteligencia daneses y noruegos colaboran en la investigación, aunque por el momento, nada indica que haya una conexión entre ambos incidentes.

Asimismo, la policía danesa ha informado de que se trata de varios drones de gran tamaño procedentes de varias direcciones, que volaron siguiendo un patrón sobre el aeropuerto y que no parece que su objetivo fuese provocar daños o situaciones de peligro.

Todo, en lo que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha definido como el "ataque más grave" contra la infraestructura del país hasta la fecha. "La policía estima que se trata de una actor capacitado y está colaborando estrechamente con los servicios de inteligencia, el ejército y nuestros socios internacionales en la investigación en marcha", señaló Frederiksen en un comunicado enviado a la agencia Ritzau

En el caso de Gardermoen, las autoridades noruegas informaron de que dos ciudadanos extranjeros habían sido detenidos horas antes por, precisamente, hacer volar drones en el centro de la ciudad. No obstante, todavía no se ha determinado si hay alguna relación con el episodio en el aeropuerto.