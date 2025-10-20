Sonrisas ante las cámaras y gritos en el Despacho Oval: Trump urge a Zelenski a aceptar ceder territorio a Putin para evitar ser "destruido"

El contexto Este viernes, ambos dirigentes se reunieron en la Casa Blanca, donde Trump le negó a Zelenski los ansiados misiles Tomahawk para complacer a Putin. Fuentes presentes en la cita han revelado a 'Financial Times' algunos detalles del encuentro, en el que ambos se enzarzaron en un "intercambio de gritos".

Este pasado viernes, 17 de octubre, Zelenski se reunió con Trump en la Casa Blanca en presencia, entre otros, de Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, quien calificó el encuentro como "productivo" y reiteró "el "compromiso inquebrantable" de la UE con Ucrania frente a la agresión rusa: "Una paz justa y duradera para Ucrania es la única manera de detener la matanza".

Sin embargo, Zelenski salió de Washington sin los deseados misiles Tomahawk, que eran uno de los objetivos de esta reunión, y con la creencia de que Putin no está preparado para acabar con la guerra. Próximamente, está previsto que Trump se reuna con el líder ruso en Budapest tras una llamada telefónica "productiva" entre ambos líderes.

Donald Trump se comportó de forma correcta y amable con la prensa justo antes de la reunión con Zelenski en la Casa Blanca; sin embargo, y según informa el diario británico 'Financial Times', una vez tras las puertas cerradas, las cosas cambiaron: el dirigente americano advirtió al dirigente ucraniano de que Rusia destruirá su país si no acepta las condiciones de Moscú para poner fin a la guerra.

Donald Trump se comportó de forma correcta y amable con la prensa justo antes de la reunión con Zelenski en la Csa Blanca, sin embargo, y según informa el diario británico 'Financial Times', una vez de puertas para dentro, las cosas cambiaron: el dirigente americano advirtió al dirigente ucraniano de que Rusia destruirá su país si no acepta las condiciones de Moscú para poner fin a la guerra.

Asimismo, las fuentes presentes en el encuentro sostienen que Trump apartó con malos modos mapas del frente de guerra ucraniano, instó a Zelenski a que entregue toda la región del Donbás a Putin y le habló de los argumentos presentados por el líder del Kremlin en una conversación telefónica del día anterior.

Tras la reunión del viernes, el presidente ucraniano declaró a los medios que tanto él como Trump coincidían en la necesidad de "disminuir tensiones" con Rusia, aunque no descartaron tampoco posibles ataques.

De este modo, Zelenski explicó que dialogaron sobre temas clave como "posiciones en el campo de batalla, capacidades de largo alcance y defensa aérea", así como sobre "perspectivas diplomáticas". Igualmente, también respaldó en Washington la postura de Trump respecto a la cuestión del armamento, si bien no descartó que sigan esperando la posibilidad de contar con los Tomahawk.

A puerta cerrada, y según el Financial Times, Trump le confesó a Zelenski que estaba perdiendo la guerra y que "llegaba a un acuerdo o se exponía a la destrucción". "Si (Putin) quiere, te destruirá", señaló al diario británico una fuente europea.

Por otro lado, otras tres fuentes europeas con información sobre la reunión confirmaron que Trump pasó gran parte del encuentro "sermoneando" a Zelenski, "repitiendo los argumentos de Putin sobre el conflicto e instándolo a aceptar la propuesta rusa". Por lo que, y según Finalcial Times, Zelenski expresó después su decepción y consideró que los líderes europeos no son "optimistas, sino pragmático a la hora de programar los siguientes pasos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.