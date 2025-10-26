Ave de la tormenta, el nuevo misil de Putin único en el mundo

Ahora

En su último ensayo ha demostrado que puede volar hasta 15 horas y sumar unos 14.000 kilómetros de recorrido, es decir, una distancia equivalente al viaje entre Moscú-Washington ida y vuelta.

"El ave de la tormenta", el nuevo misil de Putin.
El presidente ruso, Vladímir Putin, podría contar con un nuevo arma de guerra. Así lo ha anunciado este domingo refiriéndose al exitoso ensayo de un misil único en el mundo.

Este misil no solo tiene capacidad para cargas nucleares sino que también cuenta con su propio motor nuclear. Por este motivo y tras ser una total novedad en el contexto bélico, el Kremlin lo ha apodado como "el ave de la tormenta".

A su vez, tiene un alcance ilimitado. En su último ensayo ha demostrado que puede volar hasta 15 horas y sumar unos 14.000 kilómetros de recorrido, es decir, una distancia equivalente al viaje entre Moscú-Washington ida y vuelta.

El líder ruso no necesita este misil para su guerra en Ucrania, pero sí le sirve para redoblar su amenaza contra Occidente. Ha sido el Jefe Mayor de Rusia quien ha informado al presidente los puntos a favor de este arma en un diálogo de lo más inquietante.

Durante su conversación, el Jefe Mayor aseguraba que el misil no ha alcanzado su límite, algo que ha agradado al líder del Kremlin: "Necesitamos determinar sus posibles usos y prepararnos para desplegar el arma en nuestras fuerzas armadas", sentenciaba Putin.

