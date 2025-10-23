La OTAN moviliza dos cazas españoles para investigar una violación del espacio áereo de Lituania por parte de Rusia

Los detalles El Ejército lituano ha confirmado que, alrededor de las seis de la tarde de este jueves, dos aviones rusos sobrevolaron "durante unos 700 metros y se retiraron tras permanecer en el espacio aéreo lituano durante unos 18 segundos".

Rusia ha vuelto a violar el espacio aéreo de un país europeo, esta vez en Lituania. Dos aviones rusos, un SU-30 y un IL-78, ingresaron en el espacio aéreo lituano cerca de Kybartai, recorriendo unos 700 metros y permaneciendo durante 18 segundos antes de retirarse, según el Ejército lituano. Lituania sugiere que los aviones rusos podrían haber estado realizando ejercicios de reabastecimiento en la región de Kaliningrado. La OTAN ha respondido al incidente desplegando dos cazas Eurofighter Typhoon de la Fuerza Aérea Española, que se desplazaron al lugar y actualmente realizan patrullas aéreas en la zona afectada.

Nueva violación del espacio aéreo de un país europeo por parte de Rusia. En esta ocasión, ha sido Lituania quien ha informado que dos aviones rusos han violado su espacio aéreo, una acción que la OTAN ha respondido con el despliegue de dos cazas españoles que han acudido a la zona para realizar "patrullas aéreas".

Este jueves, el Ejército lituano ha desvelado que, alrededor de las 18:00 horas, se "registró una violación de la frontera estatal cerca de Kybartai de un avión SU-30 de la Federación Rusa y un avión de reabastecimiento IL-78". "Sobrevolaron territorio lituano durante unos 700 metros y se retiraron tras permanecer en el espacio aéreo lituano durante unos 18 segundos", ha detallado la nota publicada.

Pese a que Lituania apunta que los aviones rusos "posiblemente realizaban ejercicios de reabastecimiento en la región de Kaliningrado", la OTAN ha movilizado en respuesta al incidente dos cazas Eurofighter Typhoon de la Fuerza Aérea Española, que realizaban una misión de Policía aérea de la OTAN.

"Se desplazaron al lugar de la violación y actualmente realizan patrullas aéreas en el lugar del incidente", ha concluido la nota del Ejército de Lituania.

