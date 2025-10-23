Ahora

Tensión con Rusia

La OTAN moviliza dos cazas españoles para investigar una violación del espacio áereo de Lituania por parte de Rusia

Los detalles El Ejército lituano ha confirmado que, alrededor de las seis de la tarde de este jueves, dos aviones rusos sobrevolaron "durante unos 700 metros y se retiraron tras permanecer en el espacio aéreo lituano durante unos 18 segundos".

Foto aérea capturada por el Ejército de Lituania
Nueva violación del espacio aéreo de un país europeo por parte de Rusia. En esta ocasión, ha sido Lituania quien ha informado que dos aviones rusos han violado su espacio aéreo, una acción que la OTAN ha respondido con el despliegue de dos cazas españoles que han acudido a la zona para realizar "patrullas aéreas".

Este jueves, el Ejército lituano ha desvelado que, alrededor de las 18:00 horas, se "registró una violación de la frontera estatal cerca de Kybartai de un avión SU-30 de la Federación Rusa y un avión de reabastecimiento IL-78". "Sobrevolaron territorio lituano durante unos 700 metros y se retiraron tras permanecer en el espacio aéreo lituano durante unos 18 segundos", ha detallado la nota publicada.

Pese a que Lituania apunta que los aviones rusos "posiblemente realizaban ejercicios de reabastecimiento en la región de Kaliningrado", la OTAN ha movilizado en respuesta al incidente dos cazas Eurofighter Typhoon de la Fuerza Aérea Española, que realizaban una misión de Policía aérea de la OTAN.

"Se desplazaron al lugar de la violación y actualmente realizan patrullas aéreas en el lugar del incidente", ha concluido la nota del Ejército de Lituania.

