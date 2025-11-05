Estados Unidos ataca otra lancha en el Pacífico y asesina a dos presuntos narcotraficantes

El dato Con este nuevo bombardeo ya son más de una quincena de ataques letales los llevados a cabo por Estados Unidos contra presuntas narcolanchas, dejando más de 25 muertos en sus ataques.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra un buque operado por una organización terrorista en el Pacífico Oriental, resultando en la muerte de dos presuntos narcotraficantes. El secretario de Guerra, Peter Hegseth, afirmó que continuarán destruyendo buques que trafiquen drogas hacia Estados Unidos. La operación se realizó en aguas internacionales cerca de Colombia y fue acompañada por un video en Truth Social. Este ataque se suma a más de quince operaciones letales desde que el Comando Sur se desplegó cerca de Venezuela y Colombia. El Pentágono se prepara para posibles ataques terrestres, tras afirmar que el tráfico marítimo está "controlado".

El Departamento de Guerra de Estados Unidos realizó este martes un nuevo ataque contra "un buque" que supuestamente estaba operado por una organización terrorista designada en el Pacífico Oriental y confirman la muerte de dos presuntos narcotraficantes.

"Localizaremos y destruiremos todos los buques que tengan la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos", asegura el secretario de Guerra estadounidense, Peter Hegseth, al confirmar el nuevo ataque.

Hegseth aseguró que la operación se realizó en aguas internacionales del Pacífico Oriental, cerca de Colombia y acompañó su publicación en Truth Social con un video de la agresión.

Con este nuevo bombardeo suman más de una quincena de ataques letales y más de 25 muertos desde que Estados Unidos desplegó fuerzas del Comando Sur cerca de las costas de Venezuela en el Caribe y más recientemente en el Pacífico Oriental cerca de Colombia.

A finales de la semana pasada, diferentes medios estadounidenses informaron que el Pentágono se preparaba para posibles ataques a objetivos terrestres, después de que el presidente Donald Trump asegurara que el tráfico por mar ha sido "controlado".

