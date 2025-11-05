Ahora

Ataques en el Pacífico

Estados Unidos ataca otra lancha en el Pacífico y asesina a dos presuntos narcotraficantes

El dato Con este nuevo bombardeo ya son más de una quincena de ataques letales los llevados a cabo por Estados Unidos contra presuntas narcolanchas, dejando más de 25 muertos en sus ataques.

Estados Unidos ataca otra lancha en el Pacífico y asesina a dos presuntos narcotraficantesEstados Unidos ataca otra lancha en el Pacífico y asesina a dos presuntos narcotraficantesX (@SecWar)
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Departamento de Guerra de Estados Unidos realizó este martes un nuevo ataque contra "un buque" que supuestamente estaba operado por una organización terrorista designada en el Pacífico Oriental y confirman la muerte de dos presuntos narcotraficantes.

"Localizaremos y destruiremos todos los buques que tengan la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos", asegura el secretario de Guerra estadounidense, Peter Hegseth, al confirmar el nuevo ataque.

Hegseth aseguró que la operación se realizó en aguas internacionales del Pacífico Oriental, cerca de Colombia y acompañó su publicación en Truth Social con un video de la agresión.

Con este nuevo bombardeo suman más de una quincena de ataques letales y más de 25 muertos desde que Estados Unidos desplegó fuerzas del Comando Sur cerca de las costas de Venezuela en el Caribe y más recientemente en el Pacífico Oriental cerca de Colombia.

A finales de la semana pasada, diferentes medios estadounidenses informaron que el Pentágono se preparaba para posibles ataques a objetivos terrestres, después de que el presidente Donald Trump asegurara que el tráfico por mar ha sido "controlado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El novio de Ayuso tira de victimismo con un "o me voy de España o me suicido", apunta al fiscal general por la filtración del mail y marca distancias con M.Á.R.
  2. Mazón acude al Consell como si nada, evita a la prensa y los suyos adoptan su discurso victimista
  3. El demócrata Zohran Mamdani hace historia y se convierte en el primer alcalde musulmán de Nueva York
  4. Torres insiste en su inocencia, niega una "relación estrecha" con Aldama y anuncia que le demandará: "No hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas"
  5. El emérito reconoce en sus memorias "relaciones extraconyugales" y admite que Corinna tuvo "un impacto nocivo" en su reinado
  6. Nuevo impulso en la investigación del crimen de Míriam Vallejo ocurrido hace seis años en Madrid: podría haber más de un asesino