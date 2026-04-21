Todos los partidos que se presentan a las elecciones de Andalucía de 2026, provincia a provincia

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, interviene en un mitin que reúne a las formaciones de la izquierda, y en el que han participado los ministros Pablo Bustinduy, Mónica García y Ernest Urtasun

Un total de 27 partidos políticos se presentan a las elecciones en Andalucía, pero sólo 13 de ellos lo hacen en todas las circunscripciones. Estas son todas las candidaturas que se han presentado para el 17M.

Un total de 27 partidos han presentado sus candidaturas para las elecciones de Andalucía, que se celebran el domingo 17 de mayo. Los comicios tienen lugar casi cuatro años después de las últimas autonómicas, con Juanma Moreno, presidente de la Junta, cumpliendo su compromiso de agotar legislatura y en un periodo en el que, según el líder popular, se puede facilitar la "máxima participación". En un principio, la cita electoral iba a tener lugar en junio, pero la celebración de las muchas ferias que tienen lugar en las diferentes provincias andaluzas ha hecho a Moreno pensar en otra fecha, tratando de evitar también el fin de semana en el que el papa León XIV visita España.

A falta de que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el listado de las candidaturas proclamadas, de no quedarse fuera ninguna serían 13 los partidos y coaliciones que se presentan en todas y cada una de las ocho provincias, si bien sólo cinco de ellas tienen actualmente representación en el Parlamento —y, según las encuestas, así seguirá siendo—.

Los 13 partidos que se presentan en toda Andalucía

Partido Popular (PP) - Juanma Moreno

PSOE - María Jesús Montero

Vox - Manuel Gavira

Por Andalucía - Antonio Maíllo

Adelante Andalucía - José Ignacio García

Nación Andaluza

Por Un Mundo Más Justo (PUM+J)

PACMA

Escaños en Blanco

Se acabó la fiesta (SALF)

Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA)

Falange Española de las JONS

Andalucistas

Aunque Andalucistas - Pueblo Andaluz se presenta en las ocho provincias, en cada circunscripción lo hace bajo diferentes nomenclaturas, con distintas coaliciones: en Huelva y Málaga lo hace de la mano únicamente de Andalucía Por Sí, con quien también concurre en el resto de provincias, salvo en Almería, aunque con otras formaciones. En Cádiz se suma Andalucistas Linenses; en Córdoba, Andalucía, entre todos; en Jaén, con Stop Biogas y en Sevilla, con Foro Montellano. En Granada, por su parte, lo hace además con Convergencia Andaluza y Compromiso por Andalucía.

El Partido Autónomos, que se presenta en Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla, nació en pandemia con el fin de defender los derechos de los profesionales por cuenta propia; en las elecciones andaluzas de 2022 ya se presentó en las mismas circunscripciones, salvo en Almería, aunque sumó únicamente 2.180 votos en toda la región, un 0,06% del total. El Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), que se ha ido presentando en otros comicios como en Castilla y León o Euskadi, lleva su candidatura en 2026 a Córdoba, Granada y Sevilla; hace cuatro años, 2.766 andaluces eligieron esta opción (0,08%).

En Almería, Granada y Huelva también se presenta Izquierda Anticapitalista Revolucionaria (IZAR), una formación trotskista fundada como una escisión de Anticapitalistas, en su momento integrados en Podemos. En las últimas elecciones sólo recibió 200 votos, siendo la tercera candidatura con menos apoyo de las autonómicas. También en este 17 de mayo se presentan formaciones regionalistas como Regionalistas Pro Almería e Izquierda por Almería (IPAL) en Almería; Huelva Existe en Huelva; Jaén Merece Más en Jaén y Alternativa Malagueña en Málaga.

A estos se suma el partido 100x100 Unidos, que se presenta por primera vez a nivel autonómico en la provincia de Cádiz: es la formación de José Juan Franco, alcalde de la Línea de la Concepción desde 2015, cuando fundó este partido con carácter municipalista y autonomista. En las elecciones municipales de 2023, de hecho, Juan Franco fue el alcalde más votado de España, por delante de Abel Caballero (Vigo), al conseguir sumar el 75,18% de los votos.

Entre las novedades que se presentan también este año está el Partido Andalusí, que también concurre el 17M en Cádiz: se trata de una formación presidida por Dris Mohamed Amar, constituida en 2023 y que nace para dar voz a las minorías. Se presenta como una formación basada en el ideal de Blas Infante, con principios del "humanismo islámico, paritario, democrático, participativo, plural, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunde en beneficio del ser humano".

El partido Jubilados por el futuro, dignidad y democracia repite en estas autonómicas, en Granada, después de sumar apenas 350 votos en 2022 mientras que en Málaga se suman a las ya mencionadas otras dos formaciones: la coalición "digitalista, centrista y autonomista" Conecta Andalucía y el partido "desde el pueblo y para el pueblo" Sociedad Unida, que en 2022 no tuvieron presencia en las elecciones.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.