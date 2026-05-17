Resultado de las elecciones de Andalucía de 2026: así se reparten los escaños del Parlamento

Las encuestas apuntan a una victoria del PP, aunque la mayoría absoluta de Juanma Moreno todavía está en juego. Hasta que se publiquen los resultados de las elecciones en Andalucía no habrá nada cerrado.

Después de las de Extremadura, Aragón y Castilla y León, tienen lugar las elecciones autonómicas de Andalucía: las de este domingo, 17 de mayo, son la antesala de las elecciones municipales y autonómicas —de las comunidades que no han celebrado comicios recientemente— y de las elecciones generales, inicialmente previstas, si no hay adelanto, para el próximo 2027. De lo que decidan hoy los andaluces dependerá la formación de un Gobierno para los próximos cuatro años, aunque la única duda está, según las encuestas, en si Juanma Moreno alcanzará o no la mayoría absoluta.

Hasta que se conozcan los resultados de las elecciones, con datos más o menos definitorios, no hay nada cerrado. Los colegios electorales cierran a las 20:00h y es a partir de este momento cuando arranca el escrutinio de los votos. Ahora bien, con un incidente en un colegio electoral de Sevilla, la publicación de datos no comenzará hasta las 20:43h: según se vayan contando las papeletas, municipio a municipio, se irán actualizando nuestros datos en tiempo real, por lo que podrás seguir el transcurso del recuento y conocer los resultados de los comicios en directo.

Así se reparten los escaños en el Parlamento andaluz

El sistema electoral en Andalucía mezcla el tradicional sistema d'Hondt con una corrección territorial, que tiene como finalidad favorecer a las circunscripciones menos pobladas. Inicialmente, cada una de las ocho provincias tiene asignados ocho escaños (64); el resto se distribuyen en función de la población, con esta corrección para evitar sobre o infrarrepresentación política.

Así pues, si bien las provincias más pobladas reparten más escaños, no lo hacen de manera proporcional directa a su población. Es decir, si bien Huelva sólo acoge al 7% de la población andaluza, reparte el 10% de los escaños; en el otro lado de la balanza está Sevilla, que aun siendo hogar del 23% de los habitantes de Andalucía sólo reparte el 17% de los asientos del Parlamento.

Para estas elecciones, un total de 13 candidaturas han sido proclamadas en todas las circunscripciones, es decir, en las ocho provincias se presentan 13 listas comunes —cada una, con sus candidatos—, a las que se suman diferentes formaciones y coaliciones que se presentan sólo en alguna de ellas o en varias, pero no de manera generalizada.

En cualquier caso, durante la última legislatura sólo cinco de ellas han tenido representación y los sondeos apuntan a que esto no cambiará: PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía seguirán siendo las únicas que conformen el Parlamento, aunque el número de escaños que obtenga cada una dependerá de sus resultados. En las últimas elecciones, los 109 escaños del Parlamento se repartieron de la siguiente manera:

Aunque Andalucía ha sido históricamente una región socialista, en 2012 se dio la vuelta: aquel año, el Partido Popular ganó las elecciones —se hizo con 50 escaños, tres más que el PSOE— con Javier Arenas al frente, pero no llegó a gobernar, al llegar a un acuerdo José Antonio Griñán (PSOE) con Izquierda Unida, que juntos sumaban 59 escaños. Sin embargo, al líder socialista se lo llevó por delante el escándalo de los ERE, junto a otro expresidente andaluz, Manuel Chaves, ambos sentenciados, aunque el Tribunal Constitucional anuló sendas condenas parcialmente hace menos de dos años. Después vino la llegada de quien, hasta la fecha, ha sido la única mujer que ha presidido la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

En 2018, Juanma Moreno se convirtió en el primer presidente popular de Andalucía: aunque no sólo no había ganado, sino que había perdido representación con respecto a las elecciones anteriores, logró llegar a un pacto que llevó a Moreno al palacio de San Telmo. A los 26 diputados del PP se sumaron los 21 de Ciudadanos, y gracias al apoyo de Vox, Moreno pudo gobernar. Cuatro años después siguió gobernando, aunque en esta ocasión lo hizo sin necesidad de pactar con nadie, al conseguir la primera mayoría absoluta del PP en la historia de Andalucía.

Precisamente eso es lo que busca Juanma Moreno de cara a la legislatura que arrancará después de estas elecciones, gobernar en solitario, sin pactar con Vox. Ya lo ha adelantado en varias ocasiones, que lo intentará incluso sin llegar a la mayoría absoluta, siempre que supere el 40% de los votos. ¿Pero y si se queda atrás? No le quedarán más opciones que negociar con otras formaciones. Y aunque su postura hacia negociar con Vox, como lo han hecho sus compañeros de partido en Extremadura, Aragón y Castilla y León, no es una opción a priori, todo dependerá del resultado. Por si acaso, con el Pactómetro de laSexta puedes ver qué opciones de acuerdos se pueden alcanzar para gobernar en Andalucía en función de los resultados, también en tiempo real.

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