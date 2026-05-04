Así es el programa electoral de Adelante Andalucía para 2026: 50 medidas "que Juanma no haría"

El candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, durante el acto de inicio de campaña en Málaga.

El programa de Adelante Andalucía se divide en 11 bloques que engloban medio centenar de propuestas que, aseguran, Juanma Moreno nunca llevaría a cabo pero que son "necesarias" para Andalucía.

"O se gobierna como quiere gobernar Adelante Andalucía, para que los andaluces vivamos bien y disfrutemos de la vida, o se gobierna como ha gobernado el Partido Popular, para que se forren Asisa, Quirón, Adeslas, cuatro constructoras y tres listos": así de tajante ha sido el portavoz y candidato de Adelante, José Ignacio García, en la presentación de su programa de cara a las elecciones andaluzas, que se celebran el 17 de mayo.

Ante esta "dicotomía" que se presenta a los andaluces, García ha resumido el medio centenar de medidas que incluyen su programa como aquellas que "Juanma no haría, pero que hacen falta". El programa de Adelante Andalucía está estructurado en 11 bloques temáticos, aunque con especial foco en la reforma del modelo fiscal, en la 'salvación' de la Sanidad pública y la garantía del derecho a la vivienda, uno de los principales problemas y preocupaciones no sólo de los andaluces sino de los españoles en general.

"Queremos que mucha gente pague menos impuestos y que los que verdaderamente tienen el dinero, las grandes multinacionales y los más ricos paguen muchos más impuestos", señaló García. Esta medida va en línea de las propuestas de Por Andalucía, que plantea una subida de impuestos a los 'superricos'.

Los 11 bloques en los que se estructura el programa de Adelante Andalucía van desde Servicios públicos —Empleo público, Sanidad, vivienda, cuidados...— a economía, pasando por bienes comunes (medioambiente, agua...), instituciones limpias (transparencia, higiene democrática...), feminismos, derechos de los animales, memoria histórica democrática, cultura e identidad andaluzas, Derechos Humanos y civiles y Territorio. Además, dedica un epígrafe completo a la necesidad de desarrollar políticas públicas con perspectiva LGTBIQ+, adaptándola a todos los sistemas, económico, social y político.

En materia de Sanidad, Adelante Andalucía propone eliminar los conciertos sanitarios y externalizaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS), así como incluir la salud visual, el dentista, el nutricionista y el podólogo en su cartera de servicios, además de destinar el 25% del presupuesto sanitario a un plan de atención primaria que permita garantizar una cita médica en 48 horas. "La Sanidad está en peligro, y el peligro empezó con el Partido Socialista, que inició la privatización de la Sanidad, y el PP la ha acelerado al máximo hasta forrar a los cuatro listos. Nosotros queremos revertir toda la privatización de la Sanidad", ha explicado García.

Otro de los temas que incluye en su programa es la vivienda, con propuestas que van desde limitar los alquileres a un 20% del salario mínimo del distrito, barrio o pueblo, hasta incorporar al parque público de vivienda en alquiler el 100%& de los inmuebles de la SAREB.

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