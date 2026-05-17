Resultados en Cádiz de las elecciones de Andalucía de 2026: encuestas, resultados y escaños

Las encuestas apuntan a que el PP, aun siendo el partido más votado en Cádiz, podría perder uno de sus 58 diputados aquí. Adelante Andalucía, por su parte, podría sumar otro y acercarse a su objetivo de tener grupo parlamentario propio.

Más de un millón de gaditanos son llamados a las urnas hoy, cuando se celebran las elecciones autonómicas de Andalucía, las últimas previstas para este 2026. A partir de las 20:00h, cuando termine el horario de votaciones, comenzará el escrutinio aunque los primeros resultados no se publicarán hasta las 20:43h, a raíz del retraso en un colegio electoral de Sevilla. En Cádiz son 15 los escaños en juego, casi el 14% de los 109 que conforman el Parlamento andaluz, y si bien se espera que el Partido Popular (PP) vaya a ser el partido más votado, las encuestas apuntan a que podría perder representación, lo que le pondría más difícil alcanzar los 55 escaños de la mayoría absoluta que permitirían a Juanma Moreno gobernar en solitario sin necesidad de pactar con nadie.

De hecho, Cádiz es una de las cuatro provincias clave para Moreno, de las que depende su mayoría absoluta. A pocos días del 17M, ha habido cierta polémica en torno a uno de los acontecimientos que más une en la provincia: el Carnaval de Cádiz. El PP ha llegado a pedir que el Carnaval de Primavera de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) no permitiera a las agrupaciones carnavalescas programadas para ayer interpretar repertorios con letras políticas, al celebrarse el festival en plena jornada de reflexión. Incluso el alcalde de Cádiz, el popular Bruno García, medió para que el PP retirara esta denuncia, que la Junta Electoral ya había aceptado.

En el otro lado de la balanza está la coalición andalucista Adelante, liderada por José Ignacio García. Precisamente por Cádiz se presenta un García que busca formar grupo parlamentario propio, para lo que necesitaría cinco escaños (tres más de los que obtuvo hace cuatro años), y que según las encuestas podría pasar de tener uno a dos escaños. En las últimas elecciones, el reparto de escaños en Cádiz fue así:

PP : 8 escaños

: 8 escaños PSOE : 3 escaños

: 3 escaños Vox : 2 escaños

: 2 escaños Adelante Andalucía : 1 escaños

: 1 escaños Por Andalucía: 1 escaños

Elecciones en Andalucía: resultados en Cádiz (ciudad)

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 17:09 Andalucía

Cádiz

Cádiz DATOS PACTOMETRO 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos ANDALUCISTAS-PA - 0 0 ANDALUSÍ - 0 0 100x100 - 0 0 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0 0 PorA - 0 0 PSOE-A - 0 0 PCPA - 0 0 SALF - 0 0 ADELANTE ANDALUCÍA - 0 0 PP - 0 0 NA - 0 0 FE de las JONS - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 VOX - 0 0 PACMA - 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 0% -60.4 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Todos los partidos que se presentan en Cádiz

Si en Córdoba y Jaén sólo se presenta un partido más, que se suma a las 13 formaciones con lista en toda Andalucía, en Cádiz se suman tres, por lo que son 16 los partidos y coaliciones que concurren este domingo. Lo hacen los cinco con representación, otros siete que no obtuvieron representación (o que no se presentaron) en las últimas elecciones, el Partido Autónomos, que también presenta lista en Almería y Málaga, y dos novedades: por un lado, el partido 100x100 Unidos, la formación de José Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción desde 2015; por otro, el Partido Andalusí, una formación presidida por Dris Mohamed Amar, basada en el ideal de Blas Infante.

Pactos para gobernar en Andalucía

Juanma Moreno ha llegado a este 17 de mayo con la intención de revalidar su mayoría absoluta: hace cuatro años, con 58 escaños, el PP pudo gobernar en solitario sin necesidad de pactar con nadie. Para estas elecciones, las encuestas han ido mostrando una tendencia similar: el Partido Popular será el partido más votado, pero quizás no alcance esa barrera de los 55 escaños, por lo que podría verse forzado a negociar. Aun así, Moreno ya ha adelantado que si supera el 40% del voto, aun sin llegar a esa mayoría, se presentará a la investidura directamente. A falta de resultados, no obstante, puedes recurrir al Pactómetro de las elecciones andaluzas para ver qué fuerzas tendrían que sumarse para llegar a los 55 escaños necesarios para formar Gobierno.

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