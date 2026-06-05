Emma Heming, sobre el estado de salud de Bruce Willis: "Hacemos lo que podemos..."

La esposa de Bruce Willis asegura que la familia hace lo que puede dadas las circunstancias si bien ha aprovechado el foco para hacer un llamamiento a priorizar la salud mental de las mujeres.

Emma Heming Willis sabe que es duro, pero ha reconocido que "dadas las circunstancias" en las que se encuentra la familia de Bruce Willis, están haciendo lo que pueden. La familia de Willis anunció en 2022 que padecía demencia frontemporal: el actor, que ahora tiene 71 años, fue diagnosticado de esta enfermedad con afasia progresiva primaria, una afección que provoca la pérdida gradual de la capacidad de comunicarse y comprender a los demás. No tiene cura ni tratamiento.

De hecho, poco después de hacer pública su enfermedad, Heming pidió a los periodistas que mantuvieran cierta distancia al ver al actor en público y que se abstuvieran de gritarle, para que ir con él de un punto a otro fuera algo seguro. Meses después, la actriz Demi Moore pudo comprobar que su estado de salud era peor de lo que pensaba, ya que en una visita que hizo al actor éste no fue capaz de reconocerla.

Ahora, su esposa, ha asegurado que Willis recibe "cariño y amor": "Estamos haciendo lo mejor que podemos, dadas las circunstancias", ha asegurado en una entrevista con el programa 'Today' de la NBC, a donde ha acudido para abordar también otra cuestión que le afecta directamente: el estado de su salud mental ante el contexto de convertirse en cuidadora. Hace unos meses, Heming aseguró que aunque su conexión seguía "intacta" la comunicación entre la pareja era "muy diferente", añadiendo que el actor estaba evolucionando "extraordinariamente bien" gracias al amor y atención que recibe la familia y que le permite apoyarlo.

Hemings ha subrayado que pese a las exigencias de los cuidados a su esposo, prioriza su propio bienestar: "Es fundamental cuidarnos. Si no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar a las personas que amamos?", ha señalado la mujer de Willis, que tiene una compañía centrada en el bienestar de las mujeres, especialmente en lo que hace referencia al cerebro: "Según la asociación del Alzhéimer, una de cada cinco mujeres padecerá Alzheimer frente a uno de cada 10 hombres", ha explicado, subrayando la importancia de cuidarse de cara al futuro.

El pasado mes de marzo, Heming presentó el Fondo Emma & Bruce Willis para la Investigación de la Demencia y el apoyo a los cuidadores, con el fin de contribuir al "avance de la investigación" en torno a la demencia frontotemporal y la concienciación de esta enfermedad y poder acompañar a los cuidadores que llevan una "carga tan pesada" al hacerse cargo de sus familiares. El fondo nace de la experiencia de los Willis, que contribuyó a abrirles los ojos "a lo que tantas familias experimentan cuando un ser querido vive con esta enfermedad: la incertidumbre, los desafíos y la increíble fortaleza de los cuidadores que están presentes cada día".

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