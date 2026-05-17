Resultados en Granada de las elecciones de Andalucía de 2026: encuestas, resultados y escaños

Las encuestas apuntan a la victoria del PP y en el caso de Granada, además, los de Juanma Moreno parece que mejorarán sus resultados: a los seis escaños que obtuvieron en las últimas elecciones podría sumarse un séptimo.

Si el Partido Popular (PP) parece perder fuerza en varias provincias de Andalucía, las encuestas apuntan a que no ocurrirá lo mismo en Granada. Habrá que esperar a que se publiquen los resultados de estas elecciones andaluzas, que empezarán a mostrarse después de que comience el escrutinio —datos que se irán actualizando según avance el recuento de votos, en tiempo real—, concretamente a las 20:43h, a raíz de un problema en un colegio electoral en Sevilla, que ha obligado a la Junta Electoral a retrasar la publicación de datos.

Sin embargo, las encuestas han ido adelantando una mejora en los resultados para los de Juanma Moreno en esta circunscripción, que reparte 13 de los 109 escaños del Parlamento andaluz.

La tendencia de los sondeos en Granada difiere de la general: mientras el PP podría alcanzar los siete escaños, según el último barómetro del CISy también según la última encuesta de la fundación CENTRA, el PSOE podría o bien retener sus cuatro diputados o perder uno por el camino. Vox, que en las últimas elecciones obtuvo dos, podría quedarse igual o perder un escaño también, y Por Andalucía, que tenía uno, podría llegar a perderlo. En Granada, Adelante Andalucía no tenía representación, y según los sondeos sería difícil que la tenga. Durante la última legislatura, los 13 escaños de Granada se repartieron así:

PP : 6 escaños

: 6 escaños PSOE : 4 escaños

: 4 escaños Vox : 2 escaños

: 2 escaños Por Andalucía: 1 escaños

Resultados en Granada (ciudad): elecciones andaluzas

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 19:45 Andalucía

Granada

Granada DATOS PACTOMETRO 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos ANDALUCISTAS-PA - 0 0 JUFUDI - 0 0 PCTE - 0 0 IZAR - 0 0 PorA - 0 0 PSOE-A - 0 0 PCPA - 0 0 SALF - 0 0 ADELANTE ANDALUCÍA - 0 0 PP - 0 0 NA - 0 0 FE de las JONS - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 VOX - 0 0 PACMA - 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 0% -64.2 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Elecciones autonómicas | Partidos que se presentan en Granada

En Granada son tres los partidos que se suman a los 13 que se presentan en toda la comunidad autónoma, lo que hace un total de 16 candidaturas elegibles y, por lo tanto, un total de 16 papeletas entre las que escoger en los colegios granadinos. Igual que en Córdoba y Sevilla, en Granada se presenta también el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), mientras que Granada comparte con Huelva la candidatura de Izquierda Anticapitalista Revolucionaria (IZAR). Además, para estas elecciones repite en Granada el partido Jubilados por el futuro, dignidad y democracia, aunque hace cuatro años sumó apenas 350 votos.

Pactos para gobernar en Andalucía

Juanma Moreno ha llegado a este 17 de mayo con la intención de revalidar su mayoría absoluta: hace cuatro años, con 58 escaños, el PP pudo gobernar en solitario sin necesidad de pactar con nadie. Para estas elecciones, las encuestas han ido mostrando una tendencia similar: el Partido Popular será el partido más votado, pero quizás no alcance esa barrera de los 55 escaños, por lo que podría verse forzado a negociar. Aun así, Moreno ya ha adelantado que si supera el 40% del voto, aun sin llegar a esa mayoría, se presentará a la investidura directamente. A falta de resultados, no obstante, puedes recurrir al Pactómetro de las elecciones andaluzas para ver qué fuerzas tendrían que sumarse para llegar a los 55 escaños necesarios para formar Gobierno.

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