¿Un verano sin festivos? Busca en este calendario laboral los próximos días de fiesta del verano de 2026

Con el buen tiempo, las ganas de descansar aumentan. Pero lo cierto es que el calendario laboral de 2026 tiene un 'vacío' de festivos importante durante el verano. Pero eso no significa que no haya ninguno.

Con el buen tiempo, apetece salir a la calle. Pero el calendario laboral no va en la misma dirección que estas ganas de hacer vida fuera del trabajo: durante los meses de verano, no hay ningún festivo nacional. Desde el festivo del 1 de mayo, Día del Trabajador, hay que esperar hasta el 15 de agosto para que toda España libre, y en 2026 da la casualidad de que el día de la Asunción de la Virgen cae en sábado, por lo que sólo afecta a los trabajadores que tienen turno de fin de semana.

Pero eso no quiere decir que no haya ningún festivo. Durante los meses de junio, julio y agosto se suceden días de fiesta en prácticamente todo el país, aunque afectan principalmente a nivel municipal. Pero más allá de estos, también hay alguno algo más homogéneo: concretamente en junio hay cuatro días festivos autonómicos que afectan a seis regiones:

Para el mes de julio, sin embargo, el número de festivos autonómicos decae. Sólo los gallegos pueden disfrutar de un segundo día de fiesta en verano a nivel autonómico, gracias al día nacional de Galicia o Día da Patria Galega: el 25 de julio, festividad que homenajea a Santiago de Compostela y que también otra comunidad ha marcado como propia. Sin embargo, al caer en sábado sólo será día libre para aquellos que tengan turno de fin de semana. Los tres festivos de julio se quedan en el norte de España:

25 de julio (sábado): festivo en Galicia y Euskadi → Día da Patria Galega / Día de Santiago Apóstol

(sábado): y → 28 de julio (martes): festivo en Cantabria → Día de las Instituciones de Cantabria

El último mes completo de verano y el mes por antonomasia de vacaciones para los españoles, agosto, suele contar con un día de fiesta nacional. Sin embargo, al caer en sábado ocurre lo mismo que el Día da Patria Galega o que el día de San Antonio en Ceuta: que sólo lo 'celebran' como tal, es decir, pueden disfrutar de un día libre en el trabajo, aquellos con turnos de fin de semana. A este se suma otro festivo autonómico, que sólo afecta a los residentes en Ceuta:

5 de agosto (miércoles) → Nuestra Señora de África

(miércoles) → 15 de agosto (sábado) → Asunción de la Virgen

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido