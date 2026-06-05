El Supremo deniega la libertad a Koldo García alegando que la primera sentencia sobre el caso mascarillas será "inmediata"

¿Qué ha dicho? El Alto Tribunal desestima el recurso de súplica interpuesto por el exasesor de José Luis Ábalos contra la decisión del tribunal de rechazar la petición de libertad planteada el último día del juicio.

Koldo García conocerá pronto su sentencia por el caso mascarillas mientras permanece en prisión. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de súplica del exasesor de José Luis Ábalos, quien solicitaba libertad, argumentando que la sentencia definitiva sobre los hechos está próxima. El Supremo ya había desestimado esta petición en mayo, destacando el riesgo de fuga debido a la gravedad de los delitos imputados. García está acusado de participar en un entramado criminal relacionado con adjudicaciones públicas. Durante el juicio, negó haber tenido capacidad de decisión en las adjudicaciones ilegales y rechazó haber recibido comisiones.

Koldo García conocerá su sentencia por el caso mascarillas dentro de prisión y será más pronto que tarde. El Tribunal Supremo ha desestimado este viernes el recurso de súplica interpuesto por el exasesor de José Luis Ábalos contra la decisión del tribunal de rechazar la petición de libertad planteada el último día del juicio. Según el Alto Tribunal, García no puede quedar en liberta "por la inmediata sentencia definitiva sobre los hechos objeto de la imputación".

La Sala Penal del Tribunal Supremo ya desestimó esta petición el pasado 7 de mayo después de que lo solicitara la abogada de García el día 6, entonces alegando el riesgo de fuga derivado de la gravedad de los hechos enjuiciados. Ahora, el Alto Tribunal apunta a que habrá una primera sentencia sobre el caso muy pronto y vuelve a apuntar a que son "hechos muy graves".

En ese anterior auto el Supremo hacía hincapié en que la prisión provisional comunicada y sin fianza es "imprescindible para conjurar un alto riesgo de que decida sustraerse a la acción de la Justicia, que se deriva de la gravedad de las penas solicitadas, la solidez de los indicios que las sustentan, la conclusión del juicio oral y la existencia, todavía, de otras graves conductas que se le imputan".

El auto, al que ha tenido acceso laSexta, detalla que en su recurso de súplica, Koldo García habla de la "inexistencia de una motivación en la denegación de la pretensión de libertad" y hablaba de" discriminación con respecto a otros imputados", como sería el caso de Santos Cerdán, que fue puesto en libertad provisional el 19 de noviembre de 2025 con la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado y la prohibición de salir de España.

"Distinto comportamiento procesal"

A este respecto, el Supremo señala que esta queja "no responde a la realidad de los hechos en los que se constata un distinto comportamiento procesal de cada uno de los encausados y que implica un distinto tratamiento".

Koldo García está en prisión provisional desde el 27 de noviembre de 2025, cuando el magistrado acordó su ingreso en la cárcel de Soto del Real por riesgo de fuga. Posteriormente, el Supremo confirmó esa medida en enero de 2026 al rechazar los recursos presentados por su defensa, al igual que el pasado mes de mayo.

El exasesor de Ábalos está acusado de haber participado en un entramado criminal para favorecer adjudicaciones públicas a determinadas empresas a cambio de comisiones o contraprestaciones. Se le imputan delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, además de uso de información privilegiada.

El exasesor ministerial aseguró durante el juicio que no tuvo capacidad de decisión en las presuntas adjudicaciones ilegales, afirmando que no decidió ninguna contratación y que se limitaba a trasladar ofertas a los técnicos competentes. Según declaró, "pasaba todas a los técnicos" y no intervenía en la elección de proveedores. También negó haber cobrado comisiones ilegales o haber recibido pagos de Víctor de Aldama, del que negó que tenía relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.