Juanma Moreno convoca elecciones en Andalucía para el 17 de mayo: "Es la fecha idónea para facilitar la máxima participación"

¿Y ahora qué? Los candidatos tienen 15 días desde este anuncio para presentarse. Ese es el plazo que también tendrá María Jesús Montero para abandonar tanto el Gobierno como el Ministerio de Hacienda y pasar a encabezar la lista PSOE andaluz en los comicios.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha anunciado la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 17 de mayo, adelantándose a los pronósticos que apuntaban a junio. En su comparecencia, Moreno destacó la importancia de esta fecha para maximizar la participación y aseguró que el objetivo es que Andalucía llegue al verano con un horizonte político claro. Expresó que los últimos cuatro años han sido de avance para la región, y aunque recibió presiones para adelantar los comicios, prefirió completar la legislatura, un objetivo que ningún presidente ha logrado desde 2012.

Juanma Moreno convoca elecciones. El presidente de la Junta de Andalucía ha adelantado los pronósticos que apuntaban al mes de junio y ha convocado los comicios para el próximo 17 de mayo.

"He transmitido mi decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el próximo 17 de mayo. Ese día los andaluces estamos llamados a decidir nuestro futuro cuatro años después de las últimas elecciones. El domingo 17 de mayo es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible", ha comunicado en una comparecencia.

El a partir de ahora candidato a la reelección ha aseverado que los andaluces necesitan "llegar al verano con un horizonte político despejado": "Ir a las urnas en este momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses con plena capacidad política e institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación".

"Han sido cuatro años intensos en los que nuestra tierra ha avanzado, ha ganado en solidad y ha demostrado que puede mejorar cuando hay un gobierno centrado en el interés general", ha añadido.

Por otro lado, Moreno ha desvelado que en estos años "han habido muchas voces que me han animado a que tomara la decisión de adelantar elecciones porque mis adversarios políticos no tenían siquiera candidato", pero que hacerlo, aunque hubiera sido "legítimo y legal", le impedía cumplir la legislatura completa, una intención que quería mantener para ser el primero en completarla desde 2012.

A partir de ahora, hay 15 días para presentar las candidaturas. Un tiempo es que el que tiene de plazo también María Jesús Montero, ministra de Hacienda, para abandonar el Gobierno y pasar a liderar la propuesta del PSOE en Andalucía. Ahora bien, con un Consejo de Ministros este martes (tras la tensión del último) y una sesión de control al Gobierno este miércoles, parece que su salida el Ejecutivo nacional se demorará algunos días.

De momento, ha aseverado que Juanma Moreno "convoca ya (elecciones) por dos motivos": "Porque la crisis de la sanidad pública se lo lleva por delante y porque teme el repunte del PSOE. Cuanto antes, mejor, Andalucía necesita un Gobierno que resuelva los problemas".

La primera reacción política ha sido la del coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. "Empieza el cambio para nuestra tierra. Estamos preparados y vamos con todo. Por lo público. Por nuestra gente", ha publicado en su cuenta de X.

Quien también ha publicado un mensaje ha sido Manuel Gavira, el candidato de Vox. Mientras su formación sigue sin llegar a acuerdos con el Partido Popular en las otras comundidades autónomas donde se han celebrado comicios, él ha expresado que "Andalucía no es ajena a la ola de sentido común que recorre España".

"Por fin llega la hora del cambio en mi tierra y el próximo 17 de mayo vamos a demostrarlo. Estamos preparados", ha dicho en una publicación en X.

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