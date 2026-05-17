Resultados en Córdoba de las elecciones de Andalucía de 2026: encuestas, resultados y escaños

Más de la mitad de los escaños de Córdoba se fueron, en las últimas elecciones andaluzas, para el Partido Popular. Las encuestas apuntan a que el PP podría perder escaños, mientras los sondeos dan a Adelante entre uno y dos escaños aquí.

Que el Partido Popular (PP) va a ganar las elecciones en Andalucía es algo en lo que todas las encuestas coinciden. Pero por cuánto lo hará está en el aire. Una vez cierren los colegios electorales, comienza el recuento de los votos y a partir de ese momento se empezarán a conocer los primeros resultados de los comicios. Si el PP alcanza o no los 55 escaños depende de los escaños que obtenga en cada una de las ocho circunscripciones, entre ellas la de Córdoba, donde hace cuatro años se llevó siete de los 12 escaños que reparte la provincia.

Con un 44,7% de los votos, los populares se consolidaron como primera fuerza política en una provincia en la que, además de PSOE y Vox, consiguió representación Por Andalucía: uno de sus dos escaños viene de aquí. En estas últimas elecciones, el reparto de escaños en la provincia de Córdoba fue el siguiente:

PP: 7 escaños

7 escaños PSOE : 3 escaños

: 3 escaños Vox : 1 escaño

: 1 escaño Por Andalucía: 1 escaño

No obstante, los sondeos apuntan a una pérdida de apoyo para el PP en Córdoba, donde tanto el PSOE como Vox podrían sumar un diputado. Es, de hecho, una de las cuatro provincias clave para Juanma Moreno. Adelante Andalucía, que busca formar grupo parlamentario propio —para lo que necesita llegar a los cinco escaños, de los dos que ha tenido en la última legislatura—, podría llevarse uno de los diputados de la circunscripción cordobesa, según el último barómetro del CIS. La encuesta de la fundación CENTRA, el CIS andaluz, los datos son mejores para los de José Ignacio García, que podría conseguir hasta dos escaños en Córdoba, mientras que el PP podría perder uno quedándose en seis.

Resultado en Córdoba (ciudad) en las elecciones de Andalucía

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 17:09 Andalucía

Córdoba

Córdoba DATOS PACTOMETRO 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos ANDALUCISTAS-PA - 0 0 PCTE - 0 0 PorA - 0 0 PSOE-A - 0 0 PCPA - 0 0 SALF - 0 0 ADELANTE ANDALUCÍA - 0 0 PP - 0 0 NA - 0 0 FE de las JONS - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 VOX - 0 0 PACMA - 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 0% -62.2 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Todos los partidos que se presentan en Córdoba

Córdoba es una de las dos provincias con menos candidaturas proclamadas para estas elecciones andaluzas. A las 13 listas que se presentan en toda Andalucía se suma la del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), que también lleva lista en Granada y Sevilla, aunque en los últimos comicios el número de votos que obtuvo esta candidatura no llegó a los 3.000, lo que supuso un 0,08% del total del electorado.

Pactos para gobernar en Andalucía

Juanma Moreno ha llegado a este 17 de mayo con la intención de revalidar su mayoría absoluta: hace cuatro años, con 58 escaños, el PP pudo gobernar en solitario sin necesidad de pactar con nadie. Para estas elecciones, las encuestas han ido mostrando una tendencia similar: el Partido Popular será el partido más votado, pero quizás no alcance esa barrera de los 55 escaños, por lo que podría verse forzado a negociar. Aun así, Moreno ya ha adelantado que si supera el 40% del voto, aun sin llegar a esa mayoría, se presentará a la investidura directamente. A falta de resultados, no obstante, puedes recurrir al Pactómetro de las elecciones andaluzas para ver qué fuerzas tendrían que sumarse para llegar a los 55 escaños necesarios para formar Gobierno.

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