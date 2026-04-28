Este es el programa del PP de Juanma Moreno para las elecciones de Andalucía de 2026

Juanma Moreno, que lidera las encuestas, ha presentado un programa para un "Gobierno solvente y coherente" con, asegura, medidas "viables" para Andalucía ante el temor por "perder la estabilidad", que insiste en que está "justita".

Más de 440 páginas en torno a cuatro ejes, un color que mezcla el verde andaluz y al azul popular y una hoja de ruta que es más un programa de Gobierno que electoral: Juanma Moreno presentó este lunes el programa con el que el Partido Popular (PP) concurre a unas elecciones que, según las encuestas, ganará. No de manera holgada, o al menos así lo indican los sondeos, pero sí alcanzando la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, fijada en los 55 escaños.

Se trata, en palabras de Moreno, de un "programa de Gobierno solvente y coherente", con "medidas viables" necesarias para no "perder la estabilidad" en Andalucía, que ya está "justita". En las pasadas elecciones, el PP alcanzó la mayoría absoluta y consiguió 58 de los 109 escaños del Parlamento; para estas, la mayor parte de las encuestas le dan horquillas de escaños que rodean los 55, por lo que podría repetir la mayoría absoluta, aunque de manera ajustada.

Tanto es así que el propio Moreno ha repetido en varias ocasiones que no hay que fiarse, que no todo está ganado. Así pues, para llamar al voto al PP, Moreno se ha centrado en la estabilidad y la seguridad como puntos vitales de cara al 17M en la presentación de su programa. "La pregunta que ahora todos nos tenemos que hacer es, ¿estamos dispuestos a perder la confianza, a perder la estabilidad, para perder la seguridad y por tanto perder nuestro futuro?", ha preguntado, junto al director de campaña del partido y cabeza de lista por Córdoba, Antonio Repullo; la coordinadora del documento programático, cabeza de lista por Sevilla al Parlamento y consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y la 'número dos' por Málaga y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo social, Carolina España.

Precisamente sobre esa "confianza" ha recordado que es algo que se gana con el tiempo, y que el PP andaluz ha tardado "siete años y tres meses" en generar, recordando su llegada a la Junta, en 2019. Y ha querido desmarcarse de la necesidad de apoyos externos, en referencia a comunidades como Extremadura o Aragón, que han precisado del apoyo de Vox, con medidas polémicas como es la "prioridad nacional", para poder formar Gobierno. Así, ha insistido en la necesidad de no depender de "la decisión voluntaria caprichosa de una persona que está a más de 500 kilómetros" de Andalucía y que "no conoce la realidad social y económica" de la región.

El programa, según Juanma Moreno, es más que un programa electoral ya que es un programa de "gobierno", porque el PP andaluz ya es un partido de gobierno y, por eso, "las iniciativas o las promesas electorales las medimos, las cuantificamos económicamente para ver si son viables y las desarrollamos". "Un programa electoral es una hoja de ruta y un compromiso con los andaluces", ha señalado Moreno, para quien "hay algo que es irrefutable", que en su partido tienen una "capacidad de trabajo desmedida, que trabajamos sin descanso, que luchamos sin descanso por lo que creemos y que lo único que nos mueve es la férrea voluntad de hacer una Andalucía mejor para nuestros hijos y nuestros nietos".

Las propuestas del PP de Andalucía se articulan en torno a cuatro ejes, el primero de ellos, 'Crecimiento para más oportunidades', porque si no hay un desarrollo económico, crecimiento económico, creación de empleo o prosperidad, es "muy difícil redistribuir riqueza" y que "los sistemas públicos funcionen" o que la sociedad avance. "El motor, la razón de ser de nuestro gobierno, es que la economía crezca de manera proporcional, estable y distribuida por la sociedad", ha señalado.

Como segundo eje, ha mencionado el 'Bienestar social y apoyo a las familias'. Ha indicado que hay muchos tipos de familias a las que hay que proteger, pero, sobre todo, a las personas: "Ahora que se habla tanto de prioridades, las prioridades no son otras que las personas". Como tercer eje, se ha referido a 'Una Andalucía preparada para los retos actuales', en un mundo que "cambia muy rápido" con la inteligencia artificial, los desarrollos tecnológicos, los movimientos geopolíticos que se están produciendo o los populismos emergentes, todo ello "amenazas a nuestra forma de entender la vida y de sociedad" y Andalucía "tiene que estar preparada para ello".

El cuarto eje se refiere a Andalucía como "protagonista en España" y en Europa. Durante su intervención, Juanma Moreno ha defendido las rebajas fiscales que ha acometido su gobierno y ha anunciado que, si sigue al frente de la Junta, se seguirá adoptado decisiones para rebajar la presión fiscal a los ciudadanos, como la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones en viviendas entre hermanos. Respecto al problema de la vivienda, Juanma Moreno ha manifestado que la "peor solución que se le puede dar es ideológica" y "no respetar propiedad privada, que es un derecho constitucional", y el derecho a tener una casa "es también un derecho constitucional, y ambos tienen que casar".

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