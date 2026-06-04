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Ni Haaland ni Olise

'Bombazo' de Florentino Pérez: hará la mayor oferta de la historia del Real Madrid por un jugador

El presidente del conjunto blanco ha anunciado en 'Cuatro' que el próximo martes hará una oferta inédita a un equipo de la Champions... y ha dejado varias pistas.

Florentino Pérez convoca elecciones en el Real Madrid. Florentino Pérez convoca elecciones en el Real Madrid. Juanjo Martín - EFE

Florentino Pérez ha ido con toda la artillería este jueves. Después de que este miércoles el candidato Enrique Riquelme anunciara en 'El Hormiguero' que tenía atado a Haaland, el presidente ha contraatacado en 'Cuatro'.

En primer lugar, se ha referido a las palabras de su rival: "Todos lo han desmentido. El padre, el representante, el club... Es un farol. En esta candidatura hay muchos faroles. No quiero gente que desestabilice el club".

Posteriormente, tras anunciar los fichajes de Mourinho, Konaté y Dumfries, Florentino ha soltado el 'bombazo'.

"El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un jugador que sería la mayor cantidad de dinero que pagaría el Real Madrid por un traspaso en toda su historia", ha señalado.

De esta manera, Pérez hará una oferta de al menos 150 millones de euros para un jugador "del centro del campo para arriba".

Seguidamente, ha dado varias pistas: no son Olise, Haaland, Kane... ni juega en la Premier League. ¿Vitinha?, ¿Joao Neves? Veremos...

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