Guerra en Irán, en directo | Irán bombardea bases de EEUU en Bahréin y Kuwait tras el ataque de EEUU a la isla de Qeshm

🔴✈️ El aeropuerto de Kuwait suspende todas sus actividades tras resultar dañado en los ataques de Irán La Dirección General de Aviación Civil de Kuwait ha activado su plan de respuesta ante emergencias en el aeropuerto internacional de Kuwait tras un ataque con drones y misiles llevado a cabo desde Irán, que ha afectado a la terminal 1 de la instalación aeroportuaria. Según recogen varios medios kuwaitíes, los ataques provocaron daños significativos a varias instalaciones y víctimas, aunque no han dado más detalles al respecto. El portavoz de la DGAC, Abdullah Al Rajhi, ha asegurado que con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros, personal del aeropuerto y la propia infraestructura, se han suspendido todas las operaciones de vuelo y los vuelos se están desviando a aeropuertos alternativos hasta nueva orden, a la espera de que finalicen las medidas técnicas y de seguridad que confirmen que el aeropuerto está preparado para reanudar sus operaciones. Compartir en X

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Japón aprueba un presupuesto adicional de 19.000 millones para paliar la inflación derivada del conflicto en Irán El Gobierno de Japón ha aprobado un presupuesto adicional de unos 19.000 millones de dólares para ayudar a los hogares nipones a hacer frente al aumento del coste de la vida y tratar de mitigar o, al menos, minimizar los efectos de la inflación derivada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, según la agencia de noticias AFP. Desde la oficina de la primera ministra, Sanae Takaichi, han señalado que este presupuesto se ha aprobado durante una reunión celebrada este miércoles a primera hora. "Ante la continua incertidumbre en la situación de Oriente Medio, hemos formulado este presupuesto con el objetivo de minimizar el riesgo", ha declarado el portavoz del gobierno, Minoru Kihara. El pasado mes, Takaichi ya adelantó que se aprobaría un presupuesto para mitigar el aumento del precio de la gasolina, la electricidad y el gas. Compartir en X

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El brent sube en torno al 1% y se coloca en 96 dólares ante la incertidumbre sobre Irán El barril de petróleo brent para entrega en agosto subió en torno al 1% hasta quedar en 96 dólares ante la perspectiva de que el acuerdo para finalizar la guerra contra Irán se encuentre aún lejos. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, había cerrado el lunes en 94,98 dólares, con lo que ganó 1,02 dólares al cierre de ayer en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense. Con todo, la subida de este martes es moderada comparada con la del lunes, cuando el barril subió más del 3%. El brent inició la semana al alza después de que la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informase ayer de que Teherán había detenido las negociaciones indirectas con Washington como respuesta a los ataques israelíes en el Líbano, si bien Donald Trump negó que estas informaciones fueran reales y aseguró que las conversaciones continuaban. EFE Compartir en X

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🔴 Así ha atacado Estados Unidos la isla iraní de Qeshm El Ejército de Estados Unidos ha anunciado "ataques de autodefensa" contra la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en operaciones ejecutadas con "fuerzas aliadas" que también han incluido el derribo de "varios misiles balísticos y drones iraníes" lanzados contra Kuwait y Bahréin. "Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques de autodefensa contra una estación de control terrestre militar iraní en la isla de Qeshm", ha anunciado el Mando Central (CENTCOM) del Ejército estadounidense en una publicación en redes, una información que coincidiría con las informaciones en medios iraníes de explosiones en el sur de la isla. En la misma nota, el órgano militar ha afirmado que "Irán ha lanzado varios misiles balísticos contra países vecinos de la región", aunque, subraya, "ninguno ha alcanzado sus objetivos" y "ningún miembro del personal estadounidense ha resultado herido". En concreto, ha precisado que "tres misiles lanzados contra Bahréin han sido interceptados de inmediato por las fuerzas de defensa aérea de Estados Unidos y Bahréin", mientras que otros "dos misiles iraníes disparados contra Kuwait no han alcanzado su objetivo o se han desintegrado en el trayecto". Asimismo, el CENTCOM ha afirmado haber derribado "tres drones de ataque unidireccionales ('kamikaze') lanzados por Irán contra marineros civiles que transitaban legítimamente por aguas regionales". Apenas hora y media más tarde, el órgano castrense ha informado, también en redes, de "una nueva oleada de drones iraníes que intentaban atacar a las fuerzas estadounidenses en Kuwait", asegurando, por contra, que "no ha logrado alcanzar esta noche los objetivos previstos". "Las defensas aéreas del Mando Central de Estados Unidos han derribado con éxito varios drones y han garantizado que ningún miembro del personal ni ningún activo estadounidense haya sufrido daños", ha alegado. Europa Press Compartir en X

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Trump niega que haya habido una ruptura de las negociaciones con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este martes que haya habido una suspensión en las negociaciones con Irán por la ofensiva israelí en el Líbano y aseguró que las conversaciones prosiguen. "Las noticias falsas que afirman que la República Islámica de Irán y Estados Unidos dejaron de hablar hace unos días son falsas y erróneas. Las conversaciones entre nosotros han sido continuas, incluyendo las de hace cuatro, tres, dos y un día, y las de hoy", dijo el mandatario en la red Truth Social. Según informó el lunes la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, la República Islámica paralizó las negociaciones de paz en represalia por los ataques israelíes contra el Líbano.El mandatario declaró entonces que Teherán no le había comunicado ningún parón en los contactos y dijo incluso que no le importaba si las negociaciones eran suspendidas. EFE Compartir en X

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