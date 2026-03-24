Montero presume de su labor en el Gobierno antes de su "inminente" salida para iniciar la campaña en Andalucía con la sanidad en el centro

¿Qué ha dicho? La todavía vicepresidenta del Gobierno ha recordado que su "especialización profesional" antes de la política era la gestión sanitaria y ha prometido "revertir el colapso" que ha causado la gestión del líder 'popular' andaluz.

María Jesús Montero ha comenzado su campaña para las elecciones autonómicas en Andalucía, previstas para el 17 de mayo. Aunque su salida del Gobierno no es oficial, ha enfatizado que la sanidad pública será el eje central de su candidatura, prometiendo un plan para "salvarla" como primera medida. Montero critica a Juanma Moreno por adelantar elecciones debido al "repunte del PSOE" y el "descontento" con su gestión. Asegura tener la capacidad de "revertir el colapso" de la sanidad pública. Además, contará con el apoyo de Pedro Sánchez en su campaña. Respecto a su salida del Gobierno, Montero señala que es "inminente" y que ha dejado todo listo, incluidos los Presupuestos Generales del Estado. Destaca su decisión de abandonar el Ejecutivo nacional para centrarse en las elecciones autonómicas, algo que considera "digno de mención".

María Jesús Montero ya está en Andalucía para iniciar la campaña de las elecciones autonómicas que se celebrarán este próximo 17 de mayo. Aunque su salida del Gobierno, "inminente" según ella, no es oficial, ya ha dejado claro que la sanidad pública será el epicentro de su candidatura, prometiendo que su primera medida será una para "salvarla".

La ministra de Hacienda ha reiterado el argumentó que esgrimió este lunes de que si Juanma Moreno ha adelantado elecciones es porque conoce "el repunte del PSOE" así como el "descontento de su gestión": "Su modelo no aguanta un día más".

Para ella, en estos comicios los andaluces se "juegan la salud" porque ahora "todo el mundo desconfía" de la sanidad pública que está dejando el PP y ha afirmado que ella tiene la capacidad de "revertir el colapso": "Nosotros sabemos gestionar y la vamos a mejorar".

Tanto es así que ha prometido que su primera medida será un plan para "salvar" la sanidad pública y ha recordado que la gestión sanitaria es su "especialización profesional": "Antes de dedicarme a la política , yo he dedicado mi vida a la gestión sanitaria. A quitar listas de espera, a administrar centros sanitarios, a ser capaces de trabajar en nuevas prestaciones... Así que cuando quiera Moreno Bonilla, hablamos de la sanidad pública".

Y, respecto a la campaña, ya ha avanzado que contará con el apoyo de Pedro Sánchez: "Se va a volcar con Andalucía; También porque en ocho años hemos trabajado codo con codo. Hay una razón afectiva por la que se va a volcar".

Su salida del Gobierno

El otro gran tema abordado en su comparecencia ha sido su "inminente" salida de la vicepresidencia del Gobierno y del Ministerio de Hacienda. Más allá de recalcar que sucederá pronto, Montero no ha especificado fechas. Simplemente se ha limitado a explicar que ha dejado todo "listo", incluidos los Presupuestos Generales del Estado, y que será su sucesor, del que dice que desconoce quién será, el que los acabe presentando.

"Me sorprende que las preguntas están más en relación sobre qué día vuelvo a Andalucía. Siempre he trabajado para Andalucía", ha respondido en un momento la socialista ante las preguntas de las periodistas.

De hecho, Montero ha querido sacar pecho de su decisión de abandonar el Ejecutivo nacional para "disputar unas elecciones autonómicas", algo que considera "digno de mención": "Lo dejo todo y apuesto por Andalucía y estoy encantada".

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