A unas dos semanas de que se celebren las elecciones autonómicas en Euskadi, muchos votantes ya tienen claro a quién votar. Pero no son pocos los que lo deciden a última hora. Para estas elecciones, además, el número de indecisos no es precisamente bajo. Tanto ellos como los nuevos votantes —los jóvenes que han cumplido 18 años desde las últimas autonómicas, en 2020—, no son pocos los que se encuentren con un derecho que ejercer sin conocer siquiera quién los puede representar.

En primer lugar es importante conocer algunos aspectos del sistema electoral vasco, ligeramente distinto al del resto de las autonomías en España. A diferencia de lo que ocurre en el resto de comunidades, en Euskadi el reparto de escaños al Parlamento no se hace de manera proporcional, en función de la población de cada uno de los territorios: en este caso, las tres provincias 'valen' lo mismo: cada una elige a 25 diputados, 75 en total.

Es por eso que cada votante elige un partido pero, concretamente, la lista o candidatura que ese partido haya presentado en esa comunidad. Dado que candidato a lehendakari de un partido sólo puede haber uno, un votante de una provincia puede votar por el partido que acabe gobernando pero no necesariamente haber votado por el candidato a la Lehendakaritza. Por ejemplo, Imanol Pradales es el candidato a lehendakari del PNV, pero se presenta como cabeza de lista de Vizcaya, lo que quiere decir que cualquier votante peneuvista de Guipúzcoa (Gipizkoa), por ejemplo, no ha votado a Pradales —aunque ha de ser consciente de que si vota al partido ganador, el lehendakari está propuesto y definido previamente—.

Con esta información sobre la mesa, ¿cuántos partidos se han presentado en 2024 a las elecciones vascas? En total son 10 las formaciones y coaliciones que han presentado sus listas para todo el territorio vasco, es decir, que presentan candidatura por cada una de las tres provincias; sin embargo, a estas hay que añadirle alguna que otra formación que se presenta únicamente en un territorio. Estos son los 10 partidos que se presentan en todo País Vasco:

EAJ-PNV

EH Bildu

PSE-EE

PP

Podemos

Sumar

Vox

PACMA

Escaños en Blanco

Por Un Mundo Más Justo

Ahora bien, en cada una de las provincias también se han presentado otras candidaturas distintas. Por ejemplo: