Hizbulá e Israel ignoran de nuevo el alto el fuego mediado por EEUU y vuelven a intercambiar ataques

Maquinaria operativa mientras el ejército libanés abre una carretera, pasando junto a edificios destruidos durante la campaña militar israelí, en Dibbin, al sur del Líbano

Los detalles La Agencia Nacional de Noticias libanesa asegura que aviones de guerra israelíes han atacado las inmediaciones del Hospital Jabal Amel, situado en Tiro, con más de cuatro misiles.

Israel y Hizbulá han intercambiado ataques a pesar del alto el fuego negociado esta semana en Washington entre Israel y el Líbano. La Agencia Nacional de Noticias libanesa informó que aviones israelíes bombardearon Tiro, mientras que Hizbulá atacó una concentración israelí en el Castillo de Beaufort. Aunque se acordó un alto el fuego condicionado a la cesación de ataques de Hizbulá, las hostilidades continúan. El presidente libanés, Joseph Aoun, espera respuestas para implementar un cese sólido, mientras que el líder de Hizbulá, Naim Qassem, critica las negociaciones y defiende la resistencia. El acuerdo incluye "zonas piloto" controladas por el Ejército libanés.

Israel y la milicia chií libanesa Hizbulá intercambiaron ataques en las últimas horas, pese al alto el fuego negociado durante una nueva ronda de diálogo entre el país hebreo y el Líbano esta semana en Washington.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó este viernes de que aviones de guerra israelíes atacaron las inmediaciones del Hospital Jabal Amel, situado en Tiro (sur del Líbano), con más de cuatro misiles.

"Simultáneamente, se registró un bombardeo de artillería contra la ciudad de Deir Amas", también en el distrito de Tiro, añadió la ANN. Por otro lado, Hizbulá señaló en un comunicado que, de madrugada, atacó con un misil de precisión una concentración de vehículos y soldados israelíes en las inmediaciones del Castillo de Beaufort, "en respuesta a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí y a los ataques contra aldeas del sur del Líbano".

Israel y el Líbano, con mediación estadounidense, acordaron el martes un alto el fuego condicionado a que Hizbulá cese tanto sus ataques como sus operaciones en el sur del territorio libanés.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, dijo la víspera que está esperando "respuestas" internas a las propuestas negociadas con Israel y aseguró que un cese de hostilidades sólido se podría implementar tan solo 24 horas después de recibir luz verde.

El líder de Hizbulá, Naim Qassem, criticó por su parte las "humillantes" negociaciones con Israel y defendió que cualquier alto el fuego debe ser "integral", al asegurar que seguirán enfrentando los ataques israelíes mientras continúen.

El plan previsto, anunciado el martes en un comunicado conjunto, contempla la creación de "zonas piloto" en el Líbano que deberán estar controladas por el Ejército libanés y donde no podrá haber presencia del movimiento chií.

El Líbano e Israel ya pactaron un alto el fuego inicial a mediados de abril, que se ha ido extendido sobre el papel hasta comienzos de julio, aunque en la práctica no ha impedido la continuación de los ataques de ambos bandos, con cientos de nuevos muertos en territorio libanés.

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