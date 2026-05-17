Resultados en Huelva de las elecciones de Andalucía de 2026: encuestas, resultados y escaños

Huelva es la provincia con menos población de Andalucía, pero igual que Jaén reparte 11 escaños. Los resultados de las elecciones andaluzas en la circunscripción se empezarán a conocer cuando arranque el escrutinio.

Los resultados de las elecciones andaluzas en Huelva empezarán a conocerse una vez arranque el escrutinio: con el recuento de los votos, los datos empezarán a mostrar la tendencia del voto en la provincia. Si bien el cierre de los colegios suele darse a las 20:00h, a raíz de una incidencia de un colegio electoral en Sevilla la Junta Electoral ha advertido de que no se publicarán datos hasta las 20:43h.

Según algunas encuestas, como la de la fundación CENTRA, la formación liderada por Antonio Maíllo, Por Andalucía, podría conseguir un escaño donde en 2022 se fue de vacío, aunque también Vox podría sumar otro al escaño que sumó hace cuatro años.

Huelva es, de hecho, una de las cuatro provincias en las que el PP tiene fijada la mirada: de los seis diputados populares de Huelva, el barómetro del CIS asume que el PP podría no ser capaz de retener el sexto, igual estimación que hace la última encuesta de CENTRA. Esto podría dificultarle el acceso a la mayoría absoluta. Por su parte, el PSOE podría también perder representación y quedarse con tres diputados.

El reparto de escaños en Andalucía se hace teniendo en cuenta la población de cada provincia, aunque todas parten con ocho escaños iniciales. En el sistema andaluz, se incluye una corrección territorial para favorecer a las provincias menos pobladas, como es el caso de Huelva, la circunscripción con menos habitantes de toda la comunidad autónoma. Como ocurre con Jaén, Huelva reparte 11 escaños de los 109 que componen el Parlamento andaluz. En las últimas elecciones autonómicas, en 2022, el Partido Popular fue la lista más votada de la provincia, con un 42,72% de los votos, unos 15 puntos por delante del PSOE, que se quedó con el 27,39% de las papeletas. Vox, tercera fuerza política, sacó uno de los 11 escaños en Huelva:

PP : 6

: 6 PSOE : 4

: 4 Vox: 1

Resultados electorales en la ciudad de Huelva

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:08 Andalucía

Huelva

Huelva DATOS PACTOMETRO 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos ANDALUCISTAS-PA - 0 0 HE> - 0 0 IZAR - 0 0 PorA - 0 0 PSOE-A - 0 0 PCPA - 0 0 SALF - 0 0 ADELANTE ANDALUCÍA - 0 0 PP - 0 0 NA - 0 0 FE de las JONS - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 VOX - 0 0 PACMA - 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 0% -55.0 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Todos los partidos que se presentan en Huelva

En total, hay 13 partidos que se presentan a las elecciones en toda Andalucía, es decir, tienen candidatura en cada una de las ocho provincias, también en Huelva. Pero en esta circunscripción, la de menor población de toda la comunidad autónoma, se presentan también otras dos formaciones: Izquierda Anticapitalista Revolucionaria (IZAR), una formación trotskista fundada como una escisión de Anticapitalistas, en su momento integrados en Podemos, y Huelva Existe.

Partido Popular ( PP )

) Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Vox

Por Andalucía

Adelante Andalucía

Nación Andaluza

Por Un Mundo Más Justo (PUM+J)

PACMA

Escaños en Blanco

Se acabó la fiesta (SALF)

Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA)

Falange Española de las JONS

Andalucistas

IZAR

Huelva Exista

Pactos para gobernar en Andalucía

Juanma Moreno ha llegado a este 17 de mayo con la intención de revalidar su mayoría absoluta: hace cuatro años, con 58 escaños, el PP pudo gobernar en solitario sin necesidad de pactar con nadie. Para estas elecciones, las encuestas han ido mostrando una tendencia similar: el Partido Popular será el partido más votado, pero quizás no alcance esa barrera de los 55 escaños, por lo que podría verse forzado a negociar. Aun así, Moreno ya ha adelantado que si supera el 40% del voto, aun sin llegar a esa mayoría, se presentará a la investidura directamente. A falta de resultados, no obstante, puedes recurrir al Pactómetro de las elecciones andaluzas para ver qué fuerzas tendrían que sumarse para llegar a los 55 escaños necesarios para formar Gobierno.

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