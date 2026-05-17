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Elecciones autonómicas 17M

Resultados en Huelva de las elecciones de Andalucía de 2026: encuestas, resultados y escaños

Huelva es la provincia con menos población de Andalucía, pero igual que Jaén reparte 11 escaños. Los resultados de las elecciones andaluzas en la circunscripción se empezarán a conocer cuando arranque el escrutinio.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 0%

Actualizado a las: 20:08

      Resultado de las elecciones en

      Huelva Lepe Almonte Moguer Aljaraque Ayamonte Isla Cristina Cartaya Punta Umbría Bollullos Par del Condado
      DATOS
      PACTOMETRO
      2022
      EN DISPUTA

      Total escaños: 0

      Mayoría absoluta: 33 escaños

      Selecciona los partidos para formar gobierno

      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 0%

      -54.9 %
      Votos contabilizados: 0 0%
      Abstenciones: 0 0%
      Votos en blanco: 0 0%
      Votos nulos: 0 0%

      Resultado de las elecciones en

      Huelva Lepe Almonte Moguer Aljaraque Ayamonte Isla Cristina Cartaya Punta Umbría Bollullos Par del Condado

      Los resultados de las elecciones andaluzas en Huelva empezarán a conocerse una vez arranque el escrutinio: con el recuento de los votos, los datos empezarán a mostrar la tendencia del voto en la provincia. Si bien el cierre de los colegios suele darse a las 20:00h, a raíz de una incidencia de un colegio electoral en Sevilla la Junta Electoral ha advertido de que no se publicarán datos hasta las 20:43h.

      Según algunas encuestas, como la de la fundación CENTRA, la formación liderada por Antonio Maíllo, Por Andalucía, podría conseguir un escaño donde en 2022 se fue de vacío, aunque también Vox podría sumar otro al escaño que sumó hace cuatro años.

      Huelva es, de hecho, una de las cuatro provincias en las que el PP tiene fijada la mirada: de los seis diputados populares de Huelva, el barómetro del CIS asume que el PP podría no ser capaz de retener el sexto, igual estimación que hace la última encuesta de CENTRA. Esto podría dificultarle el acceso a la mayoría absoluta. Por su parte, el PSOE podría también perder representación y quedarse con tres diputados.

      El reparto de escaños en Andalucía se hace teniendo en cuenta la población de cada provincia, aunque todas parten con ocho escaños iniciales. En el sistema andaluz, se incluye una corrección territorial para favorecer a las provincias menos pobladas, como es el caso de Huelva, la circunscripción con menos habitantes de toda la comunidad autónoma. Como ocurre con Jaén, Huelva reparte 11 escaños de los 109 que componen el Parlamento andaluz. En las últimas elecciones autonómicas, en 2022, el Partido Popular fue la lista más votada de la provincia, con un 42,72% de los votos, unos 15 puntos por delante del PSOE, que se quedó con el 27,39% de las papeletas. Vox, tercera fuerza política, sacó uno de los 11 escaños en Huelva:

      • PP: 6
      • PSOE: 4
      • Vox: 1

      Resultados electorales en la ciudad de Huelva

      Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

      Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

      ESCRUTINIO: 0%

      Actualizado a las: 20:08

      Resultado de las elecciones en

      El Granado La Granada de Río-Tinto Palos de la Frontera Aljaraque Punta Umbría Moguer San Juan del Puerto Gibraleón Trigueros Cartaya
      DATOS
      PACTOMETRO
      2022
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      ANDALUCISTAS-PA - 0 0
      HE> - 0 0
      IZAR - 0 0
      PorA - 0 0
      PSOE-A - 0 0
      PCPA - 0 0
      SALF - 0 0
      ADELANTE ANDALUCÍA - 0 0
      PP - 0 0
      NA - 0 0
      FE de las JONS - 0 0
      ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0
      MUNDO+JUSTO - 0 0
      VOX - 0 0
      PACMA - 0 0
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 0%

      -55.0 %
      Votos contabilizados: 0 0%
      Abstenciones: 0 0%
      Votos en blanco: 0 0%
      Votos nulos: 0 0%

      Resultado de las elecciones en

      El Granado La Granada de Río-Tinto Palos de la Frontera Aljaraque Punta Umbría Moguer San Juan del Puerto Gibraleón Trigueros Cartaya

      Todos los partidos que se presentan en Huelva

      En total, hay 13 partidos que se presentan a las elecciones en toda Andalucía, es decir, tienen candidatura en cada una de las ocho provincias, también en Huelva. Pero en esta circunscripción, la de menor población de toda la comunidad autónoma, se presentan también otras dos formaciones: Izquierda Anticapitalista Revolucionaria (IZAR), una formación trotskista fundada como una escisión de Anticapitalistas, en su momento integrados en Podemos, y Huelva Existe.

      • Partido Popular (PP)
      • Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
      • Vox
      • Por Andalucía
      • Adelante Andalucía
      • Nación Andaluza
      • Por Un Mundo Más Justo (PUM+J)
      • PACMA
      • Escaños en Blanco
      • Se acabó la fiesta (SALF)
      • Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA)
      • Falange Española de las JONS
      • Andalucistas
      • IZAR
      • Huelva Exista

      Pactos para gobernar en Andalucía

      Juanma Moreno ha llegado a este 17 de mayo con la intención de revalidar su mayoría absoluta: hace cuatro años, con 58 escaños, el PP pudo gobernar en solitario sin necesidad de pactar con nadie. Para estas elecciones, las encuestas han ido mostrando una tendencia similar: el Partido Popular será el partido más votado, pero quizás no alcance esa barrera de los 55 escaños, por lo que podría verse forzado a negociar. Aun así, Moreno ya ha adelantado que si supera el 40% del voto, aun sin llegar a esa mayoría, se presentará a la investidura directamente. A falta de resultados, no obstante, puedes recurrir al Pactómetro de las elecciones andaluzas para ver qué fuerzas tendrían que sumarse para llegar a los 55 escaños necesarios para formar Gobierno.

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      Las 6 de laSexta

      1. La participación en las elecciones de Andalucía es del 37,25% a las 14:00 horas, un 3% más que en 2022
      2. La OMS emite una declaración de "emergencia de salud pública de importancia internacional" por el nuevo brote de ébola en el Congo y Uganda
      3. El conductor que atropelló a ocho personas en Módena es un hombre de 31 años con problemas psiquiátricos
      4. Ucrania lanza su ataque más potente contra Rusia de toda la guerra: más de 80 drones dejan tres muertos y 17 heridos en Moscú
      5. La FAPE respalda la suspensión cautelar de acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo en el Congreso: "Nada tienen que ver con el periodismo"
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