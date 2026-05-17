Resultados en Málaga de las elecciones de Andalucía de 2026: encuestas, resultados y escaños

El PP experimentó un gran crecimiento en Málaga en las últimas elecciones, alcanzando los 10 escaños. Para la cita electoral de hoy, sin embargo, las encuestas apuntan a que podría frenarse e incluso perder dos diputados.

Hoy se celebran las elecciones autonómicas en Andalucía: más de 6,5 millones de andaluces son llamados a las urnas, de los cuales casi 1,3 millones son de Málaga. Pese a que en esta provincia viven el 20% de los andaluces, sólo reparten el 16% de los escaños del Parlamento andaluz, debido al funcionamiento del sistema electoral autonómico, que incluye una corrección territorial para favorecer a las provincias menos pobladas, como Huelva o Jaén. En total, hoy se deciden 17 escaños en Málaga, de los cuales diez han estado teñidos de azul durante la última legislatura, adjudicados al Partido Popular.

Y es que en las últimas elecciones, las de 2022, casi el 47% de los malagueños votaron por un PP que creció muchísimo en la provincia: sumó seis escaños, alcanzando un total de 10 diputados. No obstante, las encuestas muestran que los populares podrían perder un importante apoyo en esta circunscripción. El último barómetro del CIS, por ejemplo, reduce la representación del PP a entre ocho y nueve escaños, con una caída también para Vox, que podría perder uno de sus dos escaños, y para Por Andalucía, que podría quedarse a cero. Pero también la encuesta de la fundación CENTRA muestra una bajada para el PP, de entre uno y dos escaños, aunque en este caso Vox podría absorber a su electorado y sumar un escaño a los dos que tiene en la provincia:

PP : 10 escaños

: 10 escaños PSOE : 4 escaños

: 4 escaños Vox : 2 escaños

: 2 escaños Por Andalucía: 1 escaño

Resultados en Málaga (ciudad): elecciones andaluzas

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 19:45 Andalucía

Málaga

Málaga DATOS PACTOMETRO 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos 29 - 0 0 SOCIEDAD UNIDA - 0 0 CONECTA - 0 0 ANDALUCISTAS-PA - 0 0 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0 0 PorA - 0 0 PSOE-A - 0 0 PCPA - 0 0 SALF - 0 0 ADELANTE ANDALUCÍA - 0 0 PP - 0 0 NA - 0 0 FE de las JONS - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 VOX - 0 0 PACMA - 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 0% -57.4 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Todos los partidos que se presentan en Málaga

Si bien Sevilla reparte más escaños y tiene más población que Málaga, Málaga es la provincia en la que más partidos se presentan a estas elecciones. A los 13 partidos que presentan candidaturas en toda Andalucía se suman otros tres que lo hacen únicamente en esta circunscripción, y el Partido Autónomos, que también se presenta en Almería, Cádiz y Sevilla. Por un lado están la coalición "digitalista, centrista y autonomista" Conecta Andalucía y el partido "desde el pueblo y para el pueblo" Sociedad Unida, que en 2022 no tuvieron presencia en las elecciones. Además, Alternativa Malagueña también ha presentado su lista en la provincia, como una "nueva propuesta socioliberal de centro".

Pactos para gobernar en Andalucía

Juanma Moreno ha llegado a este 17 de mayo con la intención de revalidar su mayoría absoluta: hace cuatro años, con 58 escaños, el PP pudo gobernar en solitario sin necesidad de pactar con nadie. Para estas elecciones, las encuestas han ido mostrando una tendencia similar: el Partido Popular será el partido más votado, pero quizás no alcance esa barrera de los 55 escaños, por lo que podría verse forzado a negociar. Aun así, Moreno ya ha adelantado que si supera el 40% del voto, aun sin llegar a esa mayoría, se presentará a la investidura directamente. A falta de resultados, no obstante, puedes recurrir al Pactómetro de las elecciones andaluzas para ver qué fuerzas tendrían que sumarse para llegar a los 55 escaños necesarios para formar Gobierno.

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