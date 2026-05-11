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Así van las encuestas y sondeos para las elecciones de Andalucía (17M) de 2026
Hoy, lunes 11 de mayo, es el último día que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) permite publicar encuestas y sondeos preelectorales de cara a la cita en Andalucía, que tiene lugar este domingo.
Adelante y Por Andalucía podrían sumar hasta siete escaños a la izquierda en Andalucía
Los otros dos ganadores de la cita electoral de este domingo en Andalucía serían Adelante Andalucía y Por Andalucía, las dos coaliciones a la izquierda del PSOE, que según el sondeo de GESOP podrían sumar hasta siete escaños entre ambas. La encuesta, publicada ayer, muestra un incremento de 1,2 puntos porcentuales para los de Antonio Maíllo y de 2,4 puntos para los de Ignacio García, sumando entre ambos casi el 16% del voto total de la comunidad autónoma.
En escaños, la mejora es crucial: Por Andalucía podría sumar entre uno y tres escaños a los cinco que ya sumó hace cuatro años, quedándose entre 6 y 8, mientras que Adelante podría duplicar o triplicar su resultado pasado, llegando a alcanzar los seis escaños.
Sondeos Andalucía | Vox podría llegar a sumar hasta seis escaños en estas elecciones
El 'gran ganador' de las elecciones de Andalucía, a priori, podría ser Vox que, con 14 escaños en la última legislatura, podría llegar a sumar entre tres y seis diputados. Así lo muestra la última encuesta de GESOP, publicada este domingo, que muestra una subida de casi cuatro puntos porcentuales, por lo que del 13,46% podría alcanzar el 16,3%. Con estos datos, los de Santiago Abascal, liderados en Andalucía por Manuel Gavira, podrían pintar de verde entre 17 y 20 escaños, lo que supondría entre tres y seis más de los que sumaron hace cuatro años, en las últimas elecciones autonómicas.
Encuestas Andalucía | PP y PSOE pierden 2 y 3 puntos, mientras Vox sube 3 y AA y PA, más de 1 cada uno
El Partido Popular (PP) y PSOE perderían más de dos y tres puntos porcentuales de apoyo, respectivamente, de cara a unas elecciones que se celebran a finales de esta semana. Según la última encuesta de GESOP, publicada ayer, el PP no llegaría a sumar el 41% de las papeletas, frente a más del 43% de las que obtuvo hace cuatro años. Esto le dejaría en una posición complicada, pudiendo llegar a la mayoría pero de manera muy ajustada, con entre 52 y 55 escaños.
El PSOE, por su parte, podría perder casi tres puntos y medio en esta legislatura, quedándose en un 20,5% de los votos, lo que sería su peor resultado de la historia en la comunidad autónoma. Con estos datos, los socialistas podrían hacerse con entre 24 y 27 escaños, lo que supondría una pérdida de entre tres y seis escaños con respecto a los obtenidos en 2022: