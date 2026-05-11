Así van las encuestas y sondeos para las elecciones de Andalucía (17M) de 2026

Adelante y Por Andalucía podrían sumar hasta siete escaños a la izquierda en Andalucía Los otros dos ganadores de la cita electoral de este domingo en Andalucía serían Adelante Andalucía y Por Andalucía, las dos coaliciones a la izquierda del PSOE, que según el sondeo de GESOP podrían sumar hasta siete escaños entre ambas. La encuesta, publicada ayer, muestra un incremento de 1,2 puntos porcentuales para los de Antonio Maíllo y de 2,4 puntos para los de Ignacio García, sumando entre ambos casi el 16% del voto total de la comunidad autónoma. En escaños, la mejora es crucial: Por Andalucía podría sumar entre uno y tres escaños a los cinco que ya sumó hace cuatro años, quedándose entre 6 y 8, mientras que Adelante podría duplicar o triplicar su resultado pasado, llegando a alcanzar los seis escaños. Compartir en X

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Sondeos Andalucía | Vox podría llegar a sumar hasta seis escaños en estas elecciones El 'gran ganador' de las elecciones de Andalucía, a priori, podría ser Vox que, con 14 escaños en la última legislatura, podría llegar a sumar entre tres y seis diputados. Así lo muestra la última encuesta de GESOP, publicada este domingo, que muestra una subida de casi cuatro puntos porcentuales, por lo que del 13,46% podría alcanzar el 16,3%. Con estos datos, los de Santiago Abascal, liderados en Andalucía por Manuel Gavira, podrían pintar de verde entre 17 y 20 escaños, lo que supondría entre tres y seis más de los que sumaron hace cuatro años, en las últimas elecciones autonómicas. Compartir en X

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