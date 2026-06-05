Asesinan a puñaladas en su casa a James Handy, actor de 'Jumanji' y 'Top Gun: Maverick'

Los detalles El sospechoso del apuñalamiento es Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja sentimental del actor. Él mismo llamó a la Policía y señaló: "Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado".

El actor James Handy, reconocido por sus papeles en películas como 'Top Gun: Maverick' y 'Jumanji', ha muerto a los 81 años tras ser apuñalado en su casa en Los Ángeles, según informa la revista People. El sospechoso es Michael Gledhill, hijo de la pareja de Handy, quien llamó a la Policía confesando el crimen. Al llegar, los agentes encontraron al actor inconsciente en su jardín con una herida en el pecho. Fue trasladado al hospital, donde falleció. Gledhill está acusado de asesinato y permanece en la cárcel con una fianza de dos millones de dólares. Handy tuvo una destacada carrera en cine y televisión, participando en series como 'NYPD Blue' y 'Criminal Minds'.

El actor James Handy, conocido por sus apariciones en películas como 'Top Gun: Maverick' y 'Jumanji', ha fallecido a los 81 años tras ser apuñalado en su domicilio en Los Ángeles, según informa la revista People.

El sospechoso del apuñalamiento es Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja sentimental del actor. Él mismo llamó a la Policía y señaló: "Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado".

A su llegada al domicilio del actor, agentes de la Policía de Los Ángeles encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de su residencia y con una herida de arma blanca en el pecho. Los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital de la zona, donde fue declarado muerto, según señala la revista.

El atacante, que vivía en el domicilio del actor, está acusado de un delito de asesinato y se encuentra en la cárcel con una fianza fijada en dos millones de dólares.

Handy contaba con una larga trayectoria profesional en cine y televisión, además de 'Jumanji' y 'Top Gun: Maverick', participó en títulos como 'NYPD Blue' ('Policías de Nueva York'), 'Criminal Minds' ('Mentes criminales'), 'Beverly Hills, 90210', 'Ley y Orden' ('Law & Order'), y otras series y producciones de televisión.

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