Marlaska descarta cesar a la directora de la Guardia Civil: "Mercedes González me dijo que no había ningún encuentro con Leire relacionado con la trama"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la puesta en funcionamiento del CENAM del dispositivo de seguridad para la visita del Papa

Los detalles Ni cese ni pérdida de confianza. El ministro de Interior, visiblemente nervioso, ha justificado el cambio de versiones sobre los encuentros de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez. Ayer el ministro decía que "si las hubiera conocido (las reuniones) no las hubiera tolerado", pero hoy que ya las conoce, insiste en defender la "honorabilidad" de González.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado su confianza en Mercedes González, directora de la Guardia Civil, a pesar de las reuniones que mantuvo con Leire Díez, vinculada a una trama que busca desestabilizar causas perjudiciales para el PSOE. Marlaska descarta cesarla, afirmando que conoce su honorabilidad y que no hubo intromisiones indebidas. La Guardia Civil admitió que González se reunió tres veces con Díez, pero no en temas relacionados con su trabajo. La UCO, por su parte, indica que las reuniones ocurrieron entre septiembre de 2024 y abril de 2025, y que Díez solicitó una investigación interna por filtraciones.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene su confianza en la directora de la Guardia Civil Mercedes González. "Ella en ningún momento me dijo que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire relativa a los hechos de la trama o donde se hubiera hablado de la misma", ha señalado un Marlaska visiblemente nervioso ante los medios.

"Cuando hay unos hechos así, y a todos nos repugnan, espero que sepamos que no nos tenemos que mover en los elementos accidentales, si no en los que tienen contenido", ha defendido el ministro descartando que vaya a cesarla por haber negado en un principio que hubiera mantenido ningún encuentro con Leire Díez, la fontanera del PSOE.

El ministro ha insistido que "mientras esos encuentros hayan sido así, y no tengo por qué dudar, no" va a cesarla. "La conozco razonablemente bien. Conozco su trabajo, estoy convencido, como ya dije ayer, de su honorabilidad, honestidad y defensa de la Guardia Civil", ha añadido, al tiempo que insiste en que él "no hubiera aceptado ninguna presión al trabajo de la Guardia Civil".

El comunicado de la Guardia Civil

Estas declaraciones llegan después de que a última hora del jueves, la Guardia Civil reconociera en un comunicado que su directora general, Mercedes González, se había reunido en tres ocasiones con Leire Díez cuando ya estaba al frente del Instituto Armado. La benemérita explicaba los encuentros no trataron sobre el trabajo de González y que tampoco se desarrollaron en la Dirección General de la Guardia Civil.

El primer encuentro habría durado "apenas unos 15 minutos" y en él "no se habló de nada relacionado con el trabajo que (Mercedes González) desempeña en este Cuerpo", según el comunicado. Leire le trasladó a González "su nueva situación laboral". Supuestamente, le contó que estaba trabajando como freelance, "recuperando así su labor en el mundo del periodismo". Todo ello, "sin especificar ni dónde ni para quién trabajaba, tan solo que estaba a caballo entre Cantabria y Madrid".

"La directora entendió que era una mera toma de contacto para pedirle trabajo o establecer en un futuro una relación laboral, dado su reciente nombramiento", esgrime el comunicado. Sobre "un posible segundo encuentro", indica que, "de haberse producido, habría sido de las mismas características y contenido que el primero".

Varios meses después, Leire volvió a contactar con la directora de la Guardia Civil y le propuso verse. Sin embargo, habría anulado la cita "por la enfermedad de un familiar, lo que le obliga a permanecer en Cantabria". Finalmente, se reunieron por tercera vez "en las mismas circunstancias" que las anteriores ocasiones. La Guardia Civil expone que "en un momento dado", Leire planteó a González "una petición relativa a su trabajo". Concretamente, le preguntó si el comandante Rubén Villalba, imputado por el caso Koldo, podía volver al trabajo.

Asegura que la directora rechazó "de plano" esa petición y le recordó que Villalba "se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial", dando por finalizada la reunión. "Tras este encuentro, Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil no vuelven a mantener encuentro alguno", defiende la benemérita.

¿Qué dice la UCO?

La UCO señala en sus informes sobre la trama Leire Díez, que presuntamente buscaba "desestabilizar" causas perjudiciales para el PSOE, que González se reunió en tres ocasiones con la fontanera entre septiembre de 2024 (momento en el que asumió el cargo) y abril de 2025. Lo apunta en base al hallazgo de conversaciones de Leire y anotaciones en su agenda.

Según los investigadores, en uno de estos encuentros, la fontanera habría pedido una investigación interna contra la UCO por las filtraciones.

Todas las veces que Marlaska negó los contactos entre González y Leire

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, siempre negó haberse reunido con la fontanera del PSOE. Uno de los máximos defensores de González ha sido el ministro Grande-Marlaska, que hasta hace una semana seguía negando que hubiese contacto entre ellas. "La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con Leire en términos de ningún tipo", señaló hace pocos días.

Unas declaraciones que no era la primera vez que realizaba. Hace un año, el ministro ya negaba que ambas hubiesen mantenido un encuentro, negando que se hubiese producido cualquier conversación o reunión entre ellas.

Ahora, los investigadores exponen que, aunque la directora de la benemérita activó el borrado del chat con Díez, se hallaron mensajes en el móvil de la exmilitante socialista en los que hablaban de sus reuniones. Según esta información, fueron al menos tres entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

En uno de estos encuentros, la fontanera habría pedido una investigación interna contra la UCO por las filtraciones, que se habría activado en mayo de 2025. Tras conocerse estos hechos, Marlaska volvía a pronunciarse para seguir saliendo en defensa de Mercedes González. Desde Moncloa matizaban entonces que ellos lo que negaban es que esos encuentros se hubiesen producido en el despacho de la directora de la Guardia Civil.

También insistían en que los encuentros de Díez y González habían sido "de carácter personal" y que la fontanera le trasladó su teoría sobre la conspiración contra el Gobierno, a la que ella no habría dado verosimilitud.

El ministro decía ayer mismo que no había tenido "ningún conocimiento de ninguna intromisión" de mandos de la Guardia Civil sobre agentes de la UCO, y defendía de nuevo la "plena honestidad" de la directora del cuerpo. "Vuelvo a decir que no he conocido, y si las hubiera conocido no las hubiera tolerado. Lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil", señalaba Marlaska

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