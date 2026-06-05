Los docentes catalanes vuelven a protestar tras votar no al pacto educativo

El contexto La consulta, con una participación del 61% de docentes de Cataluña, rechazó el preacuerdo del pasado viernes, que añadía una inversión adicional de 726 millones de euros a los 2.000 millones contemplados en el acuerdo de marzo.

Los docentes de Cataluña se manifestarán nuevamente este viernes tras el rechazo del 65% al preacuerdo propuesto por Ustec, CGT e Intersindical, en una consulta con el 61% de participación. A pesar del respaldo de Professors de Secundària al pacto, que incluye una inversión adicional de 726 millones de euros y mejoras salariales, Ustec y otros sindicatos condicionan el paro al resultado de las consultas. El preacuerdo, respaldado por la Generalitat, no convence a todos, generando reacciones políticas. ERC y Comunes piden reiniciar negociaciones, mientras la consellera Niubó muestra disposición para dialogar, aunque mantiene el compromiso con el pacto.

Los docentes volverán a manifestarse este viernes en toda Cataluña tras imponerse el 'no' en la consulta lanzada por Ustec, CGT e Intersindical, con un 65 % de votos en contra, sobre el preacuerdo alcanzado el pasado viernes, en el último día de huelga previsto en el actual ciclo de movilizaciones.

La consulta, con una participación del 61 %, tras recibir 60.686 votos de docentes de Cataluña -39.502 en contra y 21.184 a favor- de un censo total de 99.305, contrasta con el 'sí' ganador en otra paralela impulsada por Professors de Secundària (63 % a favor), que sí que acata el nuevo pacto y se desvincula de las protestas.

Este preacuerdo comporta una inversión adicional de 726 millones de euros a los 2.000 millones contemplados en el acuerdo de marzo, y conlleva mejoras retributivas de unos 600 euros brutos mensuales por docente hasta 2029, 6.000 nuevas dotaciones ese periodo y 5.000 nuevas cátedras en dos años, como pedía Professors de Secundària.

Una vez anunciado el pacto, respaldado por Ustec y Professors de Secundària (Aspepc) junto con los firmantes del acuerdo de marzo, Ustec, Aspepc e Intersindical condicionaron el mantenimiento del paro de este viernes -que en Barcelona arrancará a las 12:00 horas en el Arc de Triomf- al resultado de las consultas, mientras que CGT era el único convocante de las huelgas que lo mantenía igualmente.

Las huelgas previstas de lunes a jueves, mantenidas por CGT e Intersindical tras manifestar su rechazo al preacuerdo y que han tenido un formato territorializado, han registrado un seguimiento de entre el 8,57 % y el 12,4 % en los centros con personal llamado a participar en ellas.

Albiach: "Demos entre todos un golpe de timón"

Tras conocer el veredicto del colectivo docente, Ustec vuelve a promover las huelgas junto con CGT e Intersindical, abriendo la puerta a futuras reivindicaciones a pocos días de la visita del papa León XIV y exigiendo a la consellera de Educación, Esther Niubó, una reunión hoy mismo para retomar las negociaciones y mejorar el pacto.

Niubó recogió esta petición favorablemente, aunque expresó el compromiso de la Generalitat de desplegar el preacuerdo cerrado con Ustec y Professors de Secundària, así como con los firmantes del acuerdo de marzo -CC.OO. y UGT-, pese a que en la consulta liderada por Ustec haya ganado el 'no' a ese pacto.

La consellera, que tras conocer el resultado de la consulta se reunió con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, pidió una "reflexión profunda" y un "ejercicio de realismo" a los sindicatos a la hora de abordar de nuevo las negociaciones.

El rechazo del preacuerdo también generó la reacción de ERC y Comunes, quienes recientemente han cerrado acuerdos con el Govern para sacar adelante los presupuestos catalanes de 2026 y se han ido pronunciando sobre el conflicto educativo.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, sostuvo que su partido "respeta" el resultado de la consulta, reclamando un mayor esfuerzo por parte del Govern, y la presidenta de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, instó a reiniciar las negociaciones y tender la mano a partidos y sindicatos: "Demos entre todos un golpe de timón".

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