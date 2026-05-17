Resultados en Jaén de las elecciones de Andalucía de 2026: encuestas, resultados y escaños

Las encuestas apuntan a un crecimiento tanto de Adelante Andalucía como de Vox en la circunscripción de Jaén, que reparte 11 escaños. Es de las provincias con menos población de la comunidad autónoma.

Con algo más de medio millón de jiennenses llamados a acudir a las urnas este domingo, 17 de mayo, toda Andalucía (y el resto de España) tiene la vista puesta en la cita de hoy. A partir del cierre de los colegios electorales, comienza el escrutinio y con él, la difusión de los primeros resultados. Aunque en esta ocasión se retrasará hasta las 20:43, a causa de una incidencia en un colegio electoral de Sevilla.

En las pasadas elecciones, el Partido Popular ya fue la lista más votada en Jaén, como en todas las provincias andaluzas. El éxito de los populares en esta circunscripción que, junto a Huelva, es la que menos escaños reparte (11), se repetirá, aunque habrá que esperar a los resultados para saber si con mejores o peores datos. Porque en función de la encuesta a la que prestemos atención, podría ocurrir una u otra cosa: según el CIS publicado a finales de abril, el Partido Popular podría llegar a subir hasta los siete escaños, en detrimento del PSOE; los datos de la fundación CENTRA, difundido a principios de mayo, el PP podría obtener entre cinco y seis escaños en Jaén.

PP: 6 escaños

PSOE: 4 escaños

Vox: 1 escaño

Elecciones en Andalucía: resultados en Jaén (ciudad)

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:08 Andalucía

Jaén

Jaén DATOS PACTOMETRO 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos ANDALUCISTAS-PA - 0 0 JM+ - 0 0 PorA - 0 0 PSOE-A - 0 0 PCPA - 0 0 SALF - 0 0 ADELANTE ANDALUCÍA - 0 0 PP - 0 0 NA - 0 0 FE de las JONS - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 VOX - 0 0 PACMA - 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 0% -64.2 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Todos los partidos que se presentan en Jaén

En la provincia de Jaén, los electores pueden elegir entre un total de 14 papeletas: las 13 de los partidos que concurren en todas las circunscripciones y la de Jaén Merece Más (JM+), que arrancó la campaña convencido de "ser determinante" para luchar por los intereses de la provincia. Su objetivo: que exista, por vez primera, una voz "de Jaén" en el Parlamento andaluz que "no dependa de las siglas tradicionales ni deban rendir cuentas ante Sevilla o Madrid". Aunque las encuestas no apuntan en la misma dirección, JM+ confía en lograr un escaño en la provincia, con Luis García Millán, un ingeniero de Telecomunicaciones de 33 años, al frente de la candidatura. Así pues, estos son todos los partidos que se presentan este 17M en Jaén:

Pactos para gobernar en Andalucía

Juanma Moreno ha llegado a este 17 de mayo con la intención de revalidar su mayoría absoluta: hace cuatro años, con 58 escaños, el PP pudo gobernar en solitario sin necesidad de pactar con nadie. Para estas elecciones, las encuestas han ido mostrando una tendencia similar: el Partido Popular será el partido más votado, pero quizás no alcance esa barrera de los 55 escaños, por lo que podría verse forzado a negociar. Aun así, Moreno ya ha adelantado que si supera el 40% del voto, aun sin llegar a esa mayoría, se presentará a la investidura directamente. A falta de resultados, no obstante, puedes recurrir al Pactómetro de las elecciones andaluzas para ver qué fuerzas tendrían que sumarse para llegar a los 55 escaños necesarios para formar Gobierno.

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