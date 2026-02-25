El papa León XIV visitará España en su primer viaje oficial en junio

El arzobispo de Madrid ya confirmó el mes pasado que en su primera visita oficial a España, el papa León XIV pasará por Madrid, Barcelona y las islas Canarias.

El papa León XIV visitará España este año y lo hará en junio, tal y como ha confirmado el Vaticano. El pasado mes de enero, el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, aseguró que el pontífice tenía previsto visitar Madrid, Barcelona y Canarias en el que sería su primer viaje oficial al país, que aún estaba siendo negociado entre la Iglesia española y la Santa Sede.

Ahora, y ante la invitación de las autoridades eclesiásticas de España y del jefe de Estado, el Vaticano ha fijado que la visita del papa León XIV a España tendrá lugar entre el 6 y el 12 de junio, con un programa que todavía no se ha dado a conocer.

Cobo ya aseguró en enero que habría "viaje del papa a España" en 2026, pero adelantó que el proceso de preparativos suele ser largo. Con su paso por las islas, este será la primera visita de un papa a Canarias. Según explicó entonces el arzobispo de Madrid, cree que es posible que el papa Francisco ya tuviera la intención de visitar las islas, debido al fenómeno migratorio, "que es un tema que el papa León ha acogido desde el inicio de su pontificado".

