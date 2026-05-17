Resultados en Sevilla de las elecciones de Andalucía de 2026: encuestas, resultados y escaños

De los 18 escaños de Sevilla, la mitad los tiene el PP. Según las encuestas, Juanma Moreno podría retener esos nueve diputados, aunque también podría perder uno de ellos, alejándose de la barrera de los 55 escaños para gobernar en solitario.

Más de 1,5 millones de sevillanos están llamados hoy a las urnas para decidir sobre el futuro de la región: las elecciones de Andalucía son las terceras que se celebran en lo que va de 2026 y las cuartas en seis meses, aunque también las últimas (a priori) antes de las municipales, autonómicas y generales, previstas para 2027 si no hay adelanto. Y aunque las encuestas auguran la victoria del PP, la mayoría absoluta está en el aire, ya que existe la posibilidad de que no sume los 55 escaños para alcanzar el mínimo para gobernar en solitario.

Y hasta que se conozcan los resultados, no hay nada decidido. A las 20:00h está previsto que cierren los colegios electorales, aunque con el retraso de uno de los colegios precisamente de esta provincia, la Junta Electoral ha decidido que no se publiquen datos hasta las 20:43h. Los primeros resultados se podrán ver en tiempo real en laSexta y según avance el recuento de papeletas se irán actualizando de manera continua, aunque no son más o menos definitorios hasta que el escrutinio esté bastante avanzado. Los 18 escaños de Sevilla serán determinantes a la hora de ver si Juanma Moreno puede o no alcanzar esa mayoría.

Según la encuesta del CIS, tanto PP como Vox podrían perder un escaño, mientras que PSOE, Por Andalucía y Adelante podrían ganar uno cada uno. El sondeo de la fundación CENTRA, por su parte, prevé que tanto PP, como Vox y Por Andalucía retengan sus diputados (nueve, dos y uno, respectivamente), mientras el PSOE podría perder uno en favor de Adelante, que podría llegar a dos.

En las últimas elecciones, en 2022, el Partido Popular arrasó en la provincia sevillana, con un 40,15% de los votos, que le dieron nueve de los 18 escaños, la mitad. Cuatro años antes, sólo tenía tres diputados. Por Andalucía perdió tres escaños, hasta quedarse con uno solo, mientras que el PSOE perdió uno y se quedó con cinco escaños. Vox llegó a los dos y el último se lo quedó Adelante Andalucía.

PP : 9 escaños

: 9 escaños PSOE : 5 escaños

: 5 escaños Vox : 2 escaños

: 2 escaños Adelante Andalucía : 1 escaño

: 1 escaño Por Andalucía: 1 escaño

Resultados electorales en Sevilla (ciudad) - Andalucía 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 19:45 Andalucía

Sevilla

Sevilla DATOS PACTOMETRO 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PODER ANDALUZ - 0 0 ANDALUCISTAS-PA - 0 0 PCTE - 0 0 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0 0 PorA - 0 0 PSOE-A - 0 0 PCPA - 0 0 SALF - 0 0 ADELANTE ANDALUCÍA - 0 0 PP - 0 0 NA - 0 0 FE de las JONS - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 VOX - 0 0 PACMA - 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 0% -64.6 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Los 16 partidos que se presentan en Sevilla al 17M

A los 13 partidos que concurren en toda Andalucía este 17 de mayo, en Sevilla hay que sumar otros tres: el Partido Autónomos, que se presenta también en Almería, Cádiz y Málaga; el PCTE, que lo hace también en Granada y Córdoba, y Poder Andaluz, liderado por un biólogo exmilitante de UPyD y Ciudadanos e hijo de uno de los fundadores del Partido Andalucista.

Pactos para gobernar en Andalucía

Juanma Moreno ha llegado a este 17 de mayo con la intención de revalidar su mayoría absoluta: hace cuatro años, con 58 escaños, el PP pudo gobernar en solitario sin necesidad de pactar con nadie. Para estas elecciones, las encuestas han ido mostrando una tendencia similar: el Partido Popular será el partido más votado, pero quizás no alcance esa barrera de los 55 escaños, por lo que podría verse forzado a negociar. Aun así, Moreno ya ha adelantado que si supera el 40% del voto, aun sin llegar a esa mayoría, se presentará a la investidura directamente. A falta de resultados, no obstante, puedes recurrir al Pactómetro de las elecciones andaluzas para ver qué fuerzas tendrían que sumarse para llegar a los 55 escaños necesarios para formar Gobierno.

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