Resultados en Almería de las elecciones de Andalucía de 2026: encuestas, resultados y escaños

Almería reparte 12 de los 109 escaños del Parlamento andaluz. En las últimas elecciones, la mitad se los llevó el PP mientras los otros seis se los repartieron equitativamente PSOE y Vox.

Este domingo es día de elecciones en Andalucía, los últimos comicios programados para este año 2026 que, aunque aún no ha llegado a su ecuador, ya ha vivido dos procesos electorales, tres si tenemos en cuenta el último del año pasado. Las andaluzas son, a priori, las últimas elecciones antes de las municipales y el resto de autonómicas pendientes, preámbulo de unas elecciones generales clave para todo el país. Pero, por ahora, Andalucía acude a las urnas para decidir su futuro: las encuestas han venido augurando la victoria del Partido Popular, con la mayoría absoluta en el aire, y lo cierto es que en Almería todo apunta a que el PP seguirá siendo el partido más votado.

Ya lo fue en 2022, cuando los de Juanma Moreno se llevaron la mitad de los 12 escaños en juego en la provincia. Vox y PSOE se repartieron de manera equitativa los otros seis, si bien los sondeos plantean la posibilidad de que el PSOE baje y se convierta en el tercer partido más votado. Hace cuatro años, menos de 4.000 votos separaban al PSOE de Vox (22,07% vs. 20,72%), lo que hizo que la ultraderecha sumara un escaño más. En aquella cita electoral, Por Andalucía perdió su escaño en Almería, igual que Ciudadanos, que desapareció diciendo adiós a sus dos escaños. El reparto de escaños en las últimas elecciones fue el siguiente:

PP: 6 escaños

PSOE: 3 escaños

Vox: 3 escaños

Resultados en Almería (ciudad): elecciones de Andalucía

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:08 Andalucía

Almería

Almería DATOS PACTOMETRO 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos ANDALUCISTAS-PA - 0 0 IZAR - 0 0 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0 0 PorA - 0 0 PSOE-A - 0 0 PCPA - 0 0 SALF - 0 0 ADELANTE ANDALUCÍA - 0 0 PP - 0 0 NA - 0 0 ALM - 0 0 FE de las JONS - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 VOX - 0 0 PACMA - 0 0 IPAL - 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 0% -55.1 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Todos los partidos que se presentan en Almería

En Almería, son 17 los partidos que se presentan a estas elecciones andaluzas: a los 13 que se presentan en todas las provincias, se suman otros, como el Partido Autónomos, en defensa de los derechos de los profesionales por cuenta propia. Las 17 formaciones cuya papeleta estará en las mesas de todos los colegios electorales de Almería son:

Partido Popular ( PP )

) Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Vox

Por Andalucía

Adelante Andalucía

Nación Andaluza

Por Un Mundo Más Justo (PUM+J)

PACMA

Escaños en Blanco

Se acabó la fiesta (SALF)

Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA)

Falange Española de las JONS

Andalucistas

Partido Autónomos

IZAR

Regionalistas Pro Almería

Izquierda por Almería (IPAL)

Pactos para gobernar en Andalucía

Juanma Moreno ha llegado a este 17 de mayo con la intención de revalidar su mayoría absoluta: hace cuatro años, con 58 escaños, el PP pudo gobernar en solitario sin necesidad de pactar con nadie. Para estas elecciones, las encuestas han ido mostrando una tendencia similar: el Partido Popular será el partido más votado, pero quizás no alcance esa barrera de los 55 escaños, por lo que podría verse forzado a negociar. Aun así, Moreno ya ha adelantado que si supera el 40% del voto, aun sin llegar a esa mayoría, se presentará a la investidura directamente. A falta de resultados, no obstante, puedes recurrir al Pactómetro de las elecciones andaluzas para ver qué fuerzas tendrían que sumarse para llegar a los 55 escaños necesarios para formar Gobierno.

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