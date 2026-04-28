Las 25 propuestas del programa de Por Andalucía (Antonio Maíllo) para las elecciones de Andalucía de 2026

El candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, en la presentación del programa de Por Andalucía para las elecciones de Andalucía de 2026

La coalición, en la que se integró 'in extremis' la formación morada Podemos, no descarta expropiar "temporalmente" hospitales concertados y "recuperar servicios privatizados".

'In extremis', a punto de agotarse el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones de Andalucía, Por Andalucía llegó a un acuerdo: formaría parte de la coalición Podemos, después de una ardua negociación. Liderados por el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, han presentado ya el programa electoral de la coalición de cara a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

La coalición ha resumido su programa electoral en 25 propuestas con el objetivo de "acabar con el desmantelamiento y privatización de todos los servicios públicos, los privilegios fiscales a las rentas altas y a los grandes patrimonios y la barra libre a los fondos de inversión y a las grandes corporaciones empresariales". La mayor parte de las encuestas le dan un porcentaje de voto entre el 6,9% y el 7,8%, lo que le permitiría retener sus cinco escaños o incluso mejorar su representación en el Parlamento.

"No nos va a temblar el pulso a la hora de desarrollar reformas estructurales que van contra los intereses de una superminoría, que no tiene nada que ver con los intereses de la mayoría", ha asegurado Maíllo en el acto de presentación del programa electoral en Granada. Estas son las 25 propuestas clave para Andalucía de la coalición:

1. SANIDAD | Prioridad a la atención primaria

2. SANIDAD | Mejorar el acceso a la sanidad pública

3. SANIDAD | Recuperar los servicios de sanidad privatizados

4. SANIDAD | Investigar los contratos y conciertos privados durante el mandato de Juanma Moreno, con especial atención a la crisis de los cribados de cáncer de mama

5. VIVIENDA | Intervención en el mercado de alquiler, en aplicación de la Ley de Vivienda estatal

6. VIVIENDA | Imposición de impuestos a los grandes tenedores de vivienda

7. VIVIENDA | Aprobación de una ley que establezca que la vivienda es un derecho subjetivo exigible ante la Justicia

8. EDUCACIÓN | Aumento del gasto público en educación para recuperar la escuela pública, reducción de ratios y garantía de la educación inclusiva

9. EDUCACIÓN | Garantía de la educación pública desde los 0 años

10. EDUCACIÓN | Freno de la privatización en los sectores de la FP y la Universidad

11. SERVICIOS SOCIALES | Reducir los tiempos de espera de ayudas a la dependencia

12. SERVICIOS SOCIALES | Lucha contra la desigualdad y la pobreza

13. SERVICIOS SOCIALES | Reindustrialización que refuerce el peso de la agroindustria, logística e industria verde

14. SERVICIOS SOCIALES | Apuesta por la transición y la soberanía energéticas

15. SERVICIOS SOCIALES | Creación de una banca pública andaluza

16. SERVICIOS SOCIALES | Subida de impuestos a los 'superricos'

17. SERVICIOS SOCIALES | Adaptación del modelo turístico a las crisis climática y habitacional

18. SERVICIOS SOCIALES | Recuperación de la gestión pública del transporte y limitaciones a las VTC con protección al sector del taxi

19. ECONOMÍA | Intervención en la cesta de la compra y la cadena alimentaria

20. ECONOMÍA | Desarrollo de una ley integral de Andalucía contra la corrupción

21. ECONOMÍA | Plan integral de retorno del talento joven

22. MEDIOAMBIENTE | Declaración de Doñana como zona libre de almacenamiento de gas y transición ecológica de la agricultura intensiva en el entorno

23. DERECHOS SOCIALES | Creación de una Consejería de feminismo e igualdad para gestionar las políticas públicas

24. DERECHOS SOCIALES | Medidas contra el odio y la discriminación, que incluye la personación de la Junta en todos los procedimientos judiciales relativos a delitos de odio en Andalucía

25. DERECHOS SOCIALES | Cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, con la puesta en marcha de iniciativas para la verdad, justicia y reparación

Junto con el aumento hasta el 20% del presupuesto sanitario a la partida de atención primaria, Por Andalucía ha propuesto 8.000 nuevas contrataciones para garantizar una cita médica "en menos de 48 horas" con un horario de atención presencial desde las 8:00h hasta las 20:00h. Por otro lado, la coalición no descarta expropiar "temporalmente" hospitales concertados "mientras se construye un centro público". En esta línea, han defendido "recuperar los servicios privatizados" mediante la eliminación "en el menor tiempo posible" los conciertos existentes con la sanidad privada.

En materia de educación, Por Andalucía defienden "recuperar todas las líneas educativas eliminadas por Moreno". En este sentido, han indicado un ratio de 20 alumnos en Primaria y ESO, y de 25 para Bachillerato y FP superior. "Garantizaremos la educación pública y gratuita de 0 a 3 años, estableciendo una red de centros 100% públicos. En las diferentes etapas educativas garantizaremos la gratuidad de servicios como las actividades extraescolares o el comedor, recuperando para la gestión pública directa cualquier servicio privatizado".

En materia de vivienda, Maíllo ha defendido que con las medidas propuestas por la coalición "especular dejará de ser un negocio". Por ello, ha propuesto reducir el umbral para ser considerado gran tenedor de diez a cinco viviendas. Asimismo, en los municipios tensionados, según Por Andalucía 333 en toda la comunidad, "solo se permitirá la compra de vivienda si es para vivir".

Relacionado con la vivienda, dentro de sus 25 propuestas clave, Por Andalucía asegura que limitarán las plazas turísticas en cada ciudad, reduciendo a 30 plazas por cada 1.000 habitantes. Asimismo, ha propuesto implementar una tasa turística autonómica que "revertirá en el desarrollo de políticas municipales de vivienda pública en régimen de alquiler asequible". En materia de dependencia, plantea un plan de choque para reducir las listas de espera que incluye "duplicar" el número de profesionales de valoración.

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