Antonio Maíllo será el candidato Por Andalucía en las próximas elecciones de la región

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, será el candidato de la coalición 'Por Andalucía' a las elecciones autonómicas de 2026 a propuesta de los partidos andaluces que apuestan por la reedición de la coalición. Entre ellos, están IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Su designación se anunciará formalmente durante un contacto con los medios que tendrá lugar este viernes en Sevilla, junto con dirigentes de los partidos que integran la confluencia.

Así lo ha anunciado el propio Maíllo en una carta a la que ha tenido acceso laSexta, en la que explica ha sido propuesto como el candidato de consenso en una mesa de partidos. En este sentido, subraya haber aceptado la proposición "para encabezar la propuesta de Por Andalucía" que define como "referente electoral (...) a la Presidencia de la Junta de Andalucía".

Una misiva que, asegura, escribe "después de meses de conversaciones y de muchos kilómetros recorridos por nuestro país" durante los que ha podido constata que "hace falta un proyecto que pueda disputar a Moreno Bonilla", en referencia al actual presidente andaluz del Partido Popular (PP).

Con este movimiento sorpresivo, que dice tomar "con la serenidad de saber que IU cuenta con una dirección federal sólida, colegiada y capaz", Maíllo vuelve a ser candidato como ya hizo en las elecciones de 2015. Esta designación, no obstante, no afectará a sus responsabilidades orgánicas en IU, dado que seguirá como coordinador federal.

Ya esta semana Maíllo reivindicó que Por Andalucía es la candidatura que tiene el "patrimonio" de la unidad de la izquierda y que así lo percibirá el electorado progresista, haga lo que haga Podemos a nivel autonómico, que aún no ha despejado si reeditará su presencia en esta confluencia o irá a los comicios por separado.

