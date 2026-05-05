Este es el programa de Vox para las elecciones de Andalucía de 2026, con la 'prioridad nacional' por delante

Más de 700 medidas incluye Vox en su programa para las elecciones del 17M. El partido, con Manuel Gavira como candidato a la Junta, pretende implantar en Andalucía la 'prioridad nacional' que llevó a Aragón y Extremadura.

"Un programa con sentido común": es el eslogan que Vox ha elegido para su campaña electoral en Andalucía y bajo el que se articula todo su ideario para el 17 de mayo. Y, a la cabeza, la 'prioridad nacional': ya ha conseguido introducir este concepto en los Gobiernos autonómicos de Aragón y Extremadura, y su objetivo es extenderlo por el resto del país. Desde la formación insisten en que en España, el español tiene que estar primero, mientras la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, insiste en que se trata de algo "inconstitucional" y, además, "siniestro". "Y es falso que [los inmigrantes] colapsen los servicios sanitarios", ha insistido.

Aun así, la 'prioridad nacional' no sólo entra dentro del programa de Vox para las elecciones andaluzas, sino que lo hace a un altísimo nivel: es su segundo punto, sólo después de plantearse como la única "alternativa al bipartidismo". Hablan de ayudas sociales, de índices de criminalidad... y plantean un total de 33 medidas específicas destinadas a este fin, entre ellas la repatriación de "todos los inmigrantes que violentan" las fronteras de España, acceden o permanecen "de manera ilegal", el cierre de todos los centros de menores extranjeros no acompañados (y hasta entonces, su traslado a "zonas alejadas de núcleos urbanos"), la prohibición de vestimentas islámicas como el niqab o el burka o incluso alguna que otra medida repetida, como la lucha contra "el fraude" en los empadronamientos.

El resto de medidas se engloban en bloques que van desde la mejora de la Sanidad pública, al derecho a la vivienda —siempre "con 'prioridad nacional'—, pasando por la defensa del sector primario andaluz, el campo, la bajada "radical" de impuestos, el fomento de la natalidad, la Educación de calidad, el sector de las infraestructuras y la reindustrialización de Andalucía.

Cabe recordar que la bajada de impuestos implica una menor recaudación para las arcas del Estado, por lo que el mantenimiento de los servicios públicos se dificulta. Por otro lado, también propone reducir la burocracia en la Administración pero, al mismo tiempo, ejercer un mayor control a la hora de ofrecer ayudas públicas —para aplicar la repetida 'prioridad nacional'—, algo que, a priori, puede ser contradictorio.

Asimismo, muchas de las medidas que plantea Vox para Andalucía tienen un claro carácter estatal, no porque no afecten directamente a la comunidad autónoma, sino porque algunas de las propuestas, como son las relacionadas con la inmigración o con la identidad nacional, no dependen directamente de la Junta.

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