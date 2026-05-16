El agitador ultra Vito Quiles demanda a Óscar Puente y Renfe por "revelación de secretos y calumnias"

¿Qué ha dicho? A través de sus redes sociales, ha compartido en su mensaje que se ha usado "una empresa pública" para espiarle y controlar sus movimientos. "Nunca he viajado sin billete", dice.

Vito Quiles, un agitador de ultraderecha, ha anunciado que ha presentado una demanda contra Óscar Puente y Renfe por "revelación de secretos y calumnias". Esto ocurre después de que un juzgado de Alicante lo imputara por un presunto delito de estafa, tras ser acusado de viajar sistemáticamente sin billete en trenes. Quiles niega las acusaciones y asegura que siempre ha viajado con billete. Según la denuncia de Renfe, Quiles habría comprado billetes más baratos para trayectos cortos, pero realizaba recorridos completos hasta Madrid, utilizando servicios de clase superior sin pagar su costo, lo que habría causado a Renfe un perjuicio de 471,65 euros.

El agitador ultra Vito Quiles ha anunciado en sus redes sociales que ha interpuesto una demanda contra Óscar Puente y Renfe por "revelación de secretos y calumnias". Todo, después de que un juzgado de Alicante le imputase como autor de un presunto delito de estafa tras la denuncia de que se colaba de manera sistémica en trenes.

"He interpuesto una demanda contra Óscar Puente y Renfe por revelación de secretos y calumnias", ha compartido el agitador de ultraderecha en su cuenta de X.

Según expone en su mensaje, "han utilizado una empresa pública" para espiarle y para controlar sus movimientos. "Nunca he viajado sin billete. Iré a los tribunales y ganaré, como siempre", ha concluido en su texto.

Tal y como cuenta la denuncia de la compañía ferroviaria, a la que ha tenido acceso laSexta, Quiles compraba un billete más barato desde Alicante hasta Cuenca o Albacete, pero hacía el recorrido completo hasta la capital de España.

Renfe acredita que lo habría hecho en al menos 17 ocasiones en año y medio. "Con ocasión de un incidente que tuvo lugar el 11 de agosto de 2025 en uno de los trenes mencionados y tras la revisión posterior, se tuvo constancia de la conducta delictiva por parte del denunciado quien, de forma habitual y recurrente, viajaba durante trayectos de media o larga distancia abonando un billete mucho más económico", detalla la denuncia.

Además, afirman que Quiles "utilizaba servicios exclusivos de clases superiores (denominadas confort) a los que obviamente tampoco tenía derecho".

Ante esos casos, Renfe recuerda que "fueron incluso reconocidos por el denunciado, de forma pública y abierta, en redes sociales": "Se jactó abiertamente de haber disfrutado reiteradamente de los servicios de primera clase sin abontar su coste, mofándose de la empresa denunciante y animando a terceros a realizar conductas similares".

En el auto emitido por el juzgado de Alicante se solicita a ADIF "conserve íntegramente y sin alteración todas las imágenes" de las cámaras de seguridad de las estaciones de Alicante, Albacete, Cuenca, Chamartín y Atocha.

El perjuicio que le habría causado a Renfe superaría el umbral del delitos de los 400 euros, lo cifra en concreto en 471,65 euros, con lo cual se enfrentaría al tipo básico de estafa: una pena de entre seis meses y tres años de cárcel.

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