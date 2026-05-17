Ucrania lanza su ataque más potente contra Rusia de toda la guerra: más de 80 drones dejan tres muertos y 17 heridos en Moscú

Una casa se incendia tras un ataque con drones ucranianos en la aldea de Subbotino, distrito de Naro-Fominsk, región de Moscú, Rusia

El dato En toda Rusia, las defensas aéreas han derribado 556 drones ucranianos durante la noche, una de las cifras más altas registradas desde que el Kremlin inició la guerra contra su vecino en 2022.

El ataque más potente del Ejército de Ucrania contra Moscú desde el inicio de la guerra ha dejado al menos tres muertos, incluyendo una mujer, y varios heridos. En Jimki, un dron impactó en una vivienda, causando una muerte y atrapando a una persona bajo los escombros. En Mitischi, otro dron golpeó una casa en construcción, dejando dos fallecidos. Además, en Istra, cuatro personas resultaron heridas por daños en un edificio y viviendas. La refinería de Gazprom Neft también fue atacada, hiriendo a 12 empleados. Rusia califica el ataque de "terrorista masivo", mientras Zelenski lo justifica como una respuesta a la prolongación del conflicto.

Al menos tres personas, entre ellas una mujer, han sido halladas sin vida este domingo tras el ataque más potente efectuado por el Ejército de Ucrania contra la ciudad y la región de Moscú (principalmente en las localidades de Jimki y Mitischi), desde el principio de la guerra con Rusia.

"Una mujer ha muerto después de que un dron impactara contra una vivienda particular en el distrito de Starbeievo, en Jimki. Otra persona quedó atrapada bajo los escombros. Equipos de rescate y respuesta están trabajando en el lugar", ha informado el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, en sus redes sociales.

Según el gobernador, un dron habría impactado en una vivienda particular en Jimki, causando la muerte de una mujer y dejando a otra persona atrapada bajos los escombros. Por otro lado, en la población de Pogorelki, en Mitishchi, otro dron habría impactado contra una vivienda en construcción, dejando dos fallecidos.

A su vez, Vorobiov ha matizado que cuatro personas han resultado heridas en la ciudad de Istra, donde otro de los drones habría dañado un edificio de apartamentos y seis casas particulares. Según el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobianin, de los 80 drones identificados, 64 han sido derribados desde la medianoche de este domingo.

Las operaciones en los cuatro aeropuertos de Moscú han sufrido interrupciones intermitentes desde el sábado por la noche, pero se han reanudado tras decenas de cancelaciones y retrasos de vuelos.

12 heridos en el ataque contra una refinería

El ataque a la ciudad de Moscú ha ido dirigido contra una refinería y se ha saldado con 12 empleados heridos, en su mayoría trabajadores de la construcción, por el impacto de al menos un dron contra un puesto de control de entrada de la instalación.

La refinería, propiedad de Gazprom Neft, tiene una capacidad de procesamiento de aproximadamente 245.000 barriles diarios y es uno de los principales proveedores de combustible para la región metropolitana de Moscú.

Otras cuatro personas resultaron heridas en un ataque con drones en Istra, un edificio de apartamentos en Dedovsk y seis viviendas particulares en la población de Agrogorodok sufrieron daños.

En toda Rusia, las defensas aéreas derribaron 556 drones ucranianos durante la noche, según informó el Ministerio de Defensa. Esta cifra es una de las más altas registradas desde que el Kremlin inició la guerra contra su vecino en 2022.

Según el Estado Mayor ucraniano, Rusia lanzó 287 drones contra Ucrania desde la noche del sábado. Hay constancia de ataques durante la noche en las regiones de Dnipropetrovsk, Járkiv y Jersón, que han proseguido durante primera hora de este domingo.

El Kremlin lo define como "ataque terrorista masivo" y Zelenski lo ve justificado

En su último mensaje en redes sociales, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado que los ataques rusos de esta semana contra el país han dejado al menos 52 muertos y 346 heridos por el lanzamiento de 3.170 drones de ataque, más de 1.300 bombas guiadas y 74 misiles de diversos tipos, la mayoría de ellos balísticos.

El presidente ucraniano defendió que este ataque está totalmente justificado y tiene como objetivo presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra. "Nuestras respuestas a la prolongación de la guerra por Rusia y a sus ataques contra nuestras ciudades y pueblos están completamente justificadas", escribió en sus redes sociales, en las que compartió un vídeo en el que se ve una columna de humo negro que se eleva desde unas infraestructuras.

El Gobierno ruso ha denunciado que el ataque lanzado por Ucrania es un "ataque terrorista masivo, financiado por la Unión Europea y al son de las canciones de Eurovisión", el conocido certamen que se celebró esta misma noche y del que Rusia está excluida por la guerra de Ucrania.

"Los objetivos eran exclusivamente pacíficos: personas, edificios de apartamentos y viviendas particulares", ha ironizado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova. "Estos atentados terroristas, al igual que los anteriores, son crímenes cometidos por Volodimir Zelenski y la calle Bankova", ha añadido en referencia al presidente ucraniano y a la oficina presidencial ucraniana, "así como por la minoría occidental que los financia".

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