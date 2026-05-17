Conmoción en Montmeló: terrible accidente entre Álex Márquez y Pedro Acosta que provocó la bandera roja

El ilerdense y el murciano se vieron involucrados en un accidente múltiple que terminó con Álex saliendo en ambulancia del circuito. Por fortuna, todos los pilotos envueltos en el incidente están conscientes. El impacto ha sido fortísimo.

Ha sido, muy probablemente, el peor accidente de la temporada. Pedro Acosta lideraba el GP de Catalunya. Muy de cerca le seguía Álex Márquez en la pelea por la victoria en Montmeló. Todo sucedió muy rápido. En una recta, la KTM de Acosta falló y frenó mucho en muy pocos metros.

Álex, que estaba muy pegado al murciano, se fue de lleno contra la moto de Pedro. En un primer momento, aguantó el equilibrio pero metros después se fue fuera de la trazada donde intentó minimizar una caída fortísima. La moto quedó totalmente destrozada.

Álex tuvo que ser atendido de inmediato en una ambulancia que accedió al circuito aunque, dentro de lo que cabe, mantenía la consciencia después del impacto. Un accidente que podría haber sido mucho. El menos de los Márquez consiguió evitar las protecciones en lo que podría haber sido un golpe fatal a tal velocidad.

El choque ha sido de tal magnitud que varias piezas de la moto de Álex han provocado otros accidentes. Fabio Di Giannatonio ha sufrido una caída después de encontrarse con una rueda en medio de la trazada.

A Raúl Fernández le ha golpeado un trozo de la Ducati de Álex y ha tenido que acudir al centro médico. El subcampeón del mundo de MotoGP ha sido trasladado al hospital.