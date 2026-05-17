La participación en las elecciones de Andalucía es del 15,10% a las 11:30 horas, un 0,34% más baja que en 2022

Los detalles A las 11:30 horas del domingo 17 de mayo, los principales candidatos a la Junta de Andalucía ya han ejercido su derecho al voto, haciendo llamamientos a la participación a los ciudadanos andaluces.

A las 11:30 horas de este domingo 17 de mayo, día en el que se celebran las elecciones de Andalucía, la participación en los comicios se sitúa en un 15,10%, un 0,34% más baja que en 2022 a esa misma hora, cuando se situó en un 15,44%.

En total, 983.424 andaluces han depositado la papeleta en unos comicios en los que ya han acudido a votar los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía.

Los datos de la jornada electoral en Andalucía

A las 9:45 horas, el 100% de las 10.403 mesas electorales para los comicios autonómicos andaluces estaban constituidas. Más del 95% de las mesas estaban constituidas a las 9:00 horas, cuando se abrían los colegios electorales, siendo las últimas mesas en constituirse seis del distrito Este-Alcosa-Torreblanca de la ciudad de Sevilla.

Según datos del censo electoral están llamados a ejercer su derecho al voto un total de 6.812.861 andaluces, de los que 6.510.856 residen en Andalucía y 302.005 corresponden a electores inscritos en el extranjero.

Para estos comicios se han dispuesto 3.757 colegios electorales distribuidos entre los 785 municipios de la comunidad, con 10.403 mesas electorales para ejercer el derecho al voto. A estas elecciones al Parlamento Andaluz se presentan 27 formaciones, de las que 13, entre partidos y coaliciones, han registrado listas en las ocho provincias, cinco de las cuales son las que tienen actualmente representación parlamentaria.

Un total de 14.583 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional) trabajarán para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones y se sumarán también efectivos de las policías locales de distintos municipios, así como funcionarios de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma.

Durante la jornada habrá varias comparecencias para datos sobre participación: a las 12:00 horas (datos de participación hasta las 11:30), a las 14:30 horas (datos de participación hasta las 14:00 horas) y a las 18:30 horas (datos de participación hasta las 18:00 horas). Tras el cierre de los colegios a las 20:00 horas, comenzarán las comparecencias con datos de escrutinio, que se irán actualizando de forma progresiva hasta la obtención de resultados definitivos.

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