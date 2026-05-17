Gresini comunica el alcance del accidente de Márquez en Montmeló: dos fracturas y una operación inmediata

La escudería ha publicado en sus redes sociales los daños físicos que ha sufrido el ilerdense tras un accidente espeluznante que ha rozado la tragedia.

Ya se conocen las terribles consecuencias que ha tenido el accidente de Álex Márquez este domingo en el Gran Premio de Catalunya. El ilerdense sufre dos fracturas. Una de ellas, en una de las vertebras de su espalda, concretamente, la C7.

La otra, en su clavícula derecha. El subcampeón del mundo de MotoGP pasará por quirófano este mismo domingo para recuperarse lo antes posible de un accidente que ha dejado conmocionado al mundo del motociclismo.

Así lo ha comunicado Gresini, su escudería, a través de un escrito publicado en redes sociales: "Actualización sobre el estado físico de Álex Márquez: Fractura marginal de C7; se completará una evaluación adicional la próxima semana".

"Fractura de la clavícula derecha; se estabilizará con una placa. Se someterá a cirugía hoy por parte del equipo del Hospital General de Catalunya", concluye Gresini.

El accidente ha sido absolutamente escalofriante. La moto de Álex ha quedado completamente destrozada después de una caída que podría haber terminado en tragedia. No se han estimado tiempos de recuperación exactos por lo que la evolución de Álex tras esta operación marcará que pueda o no estar en las próximas carreras.