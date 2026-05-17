Elecciones de Andalucía 2026, en directo | Todo listo para la última cita electoral del año antes de las municipales y generales

Hoy es día de elecciones en Andalucía: Juanma Moreno lucha por la mayoría absoluta

Este domingo es día de elecciones en Andalucía, los últimos comicios programados para este año 2026 que, aunque aún no ha llegado a su ecuador, ya ha vivido dos procesos electorales, tres si tenemos en cuenta el último del año pasado. Las andaluzas son, a priori, las últimas elecciones antes de las municipales y el resto de autonómicas pendientes, preámbulo de unas elecciones generales clave para todo el país.

Juanma Moreno ha llegado a este 17 de mayo con la intención de revalidar su mayoría absoluta: hace cuatro años, con 58 escaños, el PP pudo gobernar en solitario sin necesidad de pactar con nadie. Para estas elecciones, las encuestas han ido mostrando una tendencia similar: el Partido Popular será el partido más votado, pero quizás no alcance esa barrera de los 55 escaños, por lo que podría verse forzado a negociar. Aun así, Moreno ya ha adelantado que si supera el 40% del voto, aun sin llegar a esa mayoría, se presentará a la investidura directamente.