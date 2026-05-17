Ahora

Última hora

Elecciones de Andalucía 2026, en directo | Todo listo para la última cita electoral del año antes de las municipales y generales

A las 9:00h se abren los colegios electorales para que los más de 6,5 millones de andaluces llamados a votar acudan a las urnas a depositar sus papeletas. Las de Andalucía son las últimas elecciones del año, antesala de las municipales y generales.

Destacados

  1. Hoy es día de elecciones en Andalucía: Juanma Moreno lucha por la mayoría absoluta

Antonio Maíllo (Por Andalucía), en un acto electoral en vísperas de las elecciones de AndalucíaAntonio Maíllo (Por Andalucía), en un acto electoral en vísperas de las elecciones de AndalucíaEFE / Jorge Zapata

Hoy es día de elecciones en Andalucía: Juanma Moreno lucha por la mayoría absoluta

Este domingo es día de elecciones en Andalucía, los últimos comicios programados para este año 2026 que, aunque aún no ha llegado a su ecuador, ya ha vivido dos procesos electorales, tres si tenemos en cuenta el último del año pasado. Las andaluzas son, a priori, las últimas elecciones antes de las municipales y el resto de autonómicas pendientes, preámbulo de unas elecciones generales clave para todo el país.

Juanma Moreno ha llegado a este 17 de mayo con la intención de revalidar su mayoría absoluta: hace cuatro años, con 58 escaños, el PP pudo gobernar en solitario sin necesidad de pactar con nadie. Para estas elecciones, las encuestas han ido mostrando una tendencia similar: el Partido Popular será el partido más votado, pero quizás no alcance esa barrera de los 55 escaños, por lo que podría verse forzado a negociar. Aun así, Moreno ya ha adelantado que si supera el 40% del voto, aun sin llegar a esa mayoría, se presentará a la investidura directamente.

Las 6 de laSexta

  1. Primando el descanso tras una intensa campaña: así han pasado la jornada de reflexión los candidatos a la Junta de Andalucía
  2. Trump, convencido de que Cuba se pondrá del lado de EEUU y no del de China: "Le vamos a dar un vuelco"
  3. Un conductor atropella a una decena de personas en pleno centro de la ciudad de Módena y apuñala a otra en su huida
  4. "¡Tras 40 años puede escuchar!": llenazo en Madrid en el show de los 'milagros' en el que 'curan' enfermedades con un soplido
  5. "Estamos todos bien": los pasajeros del crucero afectado por un brote de norovirus desembarcan en A Coruña
  6. Encuentran muertos a un guardia civil, a su mujer y al hijo de ambos en su vivienda de la casa cuartel de Dolores