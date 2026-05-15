Este es el programa del PSOE para las elecciones de Andalucía de 2026: 'Defiende lo público'

Bajo la premisa 'Defiende lo público', el PSOE plantea una serie de medidas para reforzar los servicios públicos en Andalucía. María Jesús Montero es especialmente crítica con la gestión de Juanma Moreno en materia de Sanidad.

El PSOE se presenta a estas elecciones andaluzas con un trabajo bastante arduo: el de tratar de dar la vuelta a unas encuestas que apuntan a que los socialistas vivirán el 17 de mayo su peor resultado de la historia en una comunidad autónoma históricamente socialista. En las últimas elecciones, el PP ganó su primera mayoría absoluta en Andalucía, y aunque todo apunta a que Juanma Moreno seguirá siendo presidente de la Junta andaluza, puede que lo haga con menos escaños que en la pasada legislatura, incluso sin alcanzar esa mayoría de los 55 escaños —porque sí, aunque no alcance la mayoría, Moreno ya ha dejado claro que su intención es gobernar en solitario, sin pactar con Vox—.

La exministra de Hacienda llega a Andalucía presentando su partido como una "alternativa" al PP, no como una "muleta" de Juanma Moreno, dado que "nadie entendería que el PSOE diera el visto buebno a las políticas privatizadoras del Gobierno andaluz del PP en Sanidad y universidades". Precisamente la Sanidad (pública) es el punto central del programa que los socialistas han presentado para concurrir a estas elecciones. Bajo el lema 'Defiende lo público', el PSOE presenta un programa en más de 150 páginas muy duro con la gestión de Moreno.

El programa socialista se distribuye en seis grandes bloques: la Sanidad pública, la vivienda como derecho, la Educación pública, los cuidados, la economía y una Andalucía de derechos basada en igualdad, democracia y orgullo:

Con los servicios públicos como eje central de su campaña, Montero ha explicado que para financiar estas medidas —los servicios públicos no pueden sostenerse sin una importante fuente de financiación— cuenta con un modelo de financiación autonómica diseñado por ella misma durante su periodo como ministra de Hacienda. Entre sus medidas estrella, plantea reducir a 48 horas la espera para ver un médico de familia, crear unas 30.000 plazas de FP públicas, ofrecer a los jóvenes el 20% del precio de los pisos que compren, a devolver en 30 años, y aumentarles también a los jóvenes las ayudas al alquiler hasta los 400 euros.

Estos fondos, aseguraba en una entrevista con la agencia EFE, saldrían de este nuevo modelo de financiación, con el que Andalucía recaudaría 5.700 millones de euros más. Esto supone, en palabras de la exministra, "más de 22.000 millones en una legislatura" completa, dinero al que, ha señalado, "Moreno está diciendo que no" pero que ella entiende que es básico para los planes de rescate de la Sanidad y la Educación que quiere poner en marcha. "El PSOE sale a ganar".

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