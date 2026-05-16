Continúa la búsqueda de cuatro turistas italianos desaparecidos en Maldivas: alcanzaron profundidades de 60 metros

Los detalles Hasta el momento, solo ha sido recuperado el cuerpo de una de las cinco personas que desaparecieron. Las tareas de rescate se han complicado aún más tras la muerte de un miembro del equipo de emergencia.

Las autoridades de Maldivas buscan a cuatro turistas italianos desaparecidos tras un accidente de buceo durante una expedición submarina. De los cinco cuerpos, solo uno ha sido recuperado, complicándose el rescate por la muerte de un miembro del equipo de emergencia. Entre los desaparecidos está Mónica Montefalcone, bióloga marina italiana, junto a su hija Giorgia y otros investigadores. El grupo exploraba una cueva submarina a 60 metros de profundidad, excediendo los límites legales de Maldivas. El operativo de búsqueda, calificado como uno de los más graves en la historia del buceo local, continúa con apoyo de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades de Maldivas mantienen activado un amplio operativo de búsqueda para localizar a cuatro turistas italianos desaparecidos después de un accidente de buceo ocurrido durante una expedición submarina. Todos ellos

Más de día y medio después del suceso, solo uno de los cinco cuerpos ha sido recuperado y las tareas de rescate se han complicado aún más tras la muerte de un miembro del equipo de emergencia local.

Entre los desaparecidos se encuentra Mónica Montefalcone, reconocida bióloga marina italiana y experimentada buceadora, que se encontraba en Maldivas coordinando un proyecto de investigación vinculado a la Universidad de Génova.

Junto a ella participaban su hija Giorgia, también aficionada al submarinismo, los investigadores Muriel y Federico, y el instructor de buceo Gianluca. El grupo viajaba a bordo del yate turístico de lujo Duke of York, desde donde iniciaron una inmersión cuyo objetivo era explorar una cueva submarina situada a unos 60 metros de profundidad.

Actividades limitadas

La legislación de Maldivas limita este tipo de actividades recreativas a profundidades mucho menores y establece restricciones especiales a partir de los 30 metros. Fuentes cercanas a la investigación apuntan a que los cinco submarinistas permanecieron bajo el agua más tiempo del previsto.

Tras una hora y 45 minutos sin señales del grupo, el capitán de la embarcación activó la alerta de emergencia. Los equipos de rescate lograron localizar únicamente el cuerpo sin vida de Gianluca, el instructor que acompañaba la expedición.

El resto de los buceadores continúa desaparecido, mientras las operaciones se desarrollan en condiciones especialmente complejas debido a la profundidad y a las características del terreno submarino.

Por su parte, las autoridades locales han calificado el accidente como uno de los más graves registrados en la historia reciente del buceo en Maldivas. En medio de la conmoción, el marido de Mónica Montefalcone y padre de Giorgia ha rechazado que la inmersión fuese imprudente y arriesgada: "Nunca hubieran hecho algo así", asegura.

La tragedia se agravó todavía más este sábado después de que un militar integrante del dispositivo de rescate falleciera durante las labores de búsqueda. Así, por el momento, las autoridades no han detallado las circunstancias exactas de su muerte.

El operativo continúa desplegado en la zona con embarcaciones, buceadores especializados y apoyo de las fuerzas de seguridad locales, mientras familiares y compañeros de las víctimas esperan noticias sobre el paradero de los cuatro desaparecidos.

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