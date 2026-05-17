La OMS emite una declaración de "emergencia de salud pública de importancia internacional" por el nuevo brote de ébola en el Congo y Uganda

Los detalles La declaración, que se da después de consultar con los afectados, incluye un anuncio de "emergencia pandemica", aunque este recalca que el brote aún "no cumple los criterios de emergencia pandémica".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado una "emergencia de salud pública de importancia internacional" debido al brote de ébola causado por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda. Aunque aún no se considera una "emergencia pandémica" según el Reglamento Sanitario Internacional, la situación es preocupante por los casos confirmados y las muertes en la provincia de Ituri y en Kampala. La OMS destaca la necesidad de coordinación internacional para controlar el brote. También recomienda activar mecanismos de gestión de desastres y colaborar con la comunidad para identificar casos y educar sobre riesgos. La tasa de mortalidad del ébola es alta, y las vacunas para algunos virus están en desarrollo. Añade laSexta como tu medio de referencia en Google para seguir la actualidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido este sábado una declaración de "emergencia de salud pública de importancia internacional" por el nuevo brote de ébola causado por el virus Bundibugyo que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda.

La declaración, que se da tras consultar a los estados afectados, incluye un anuncio de "emergencia pandémica", aunque el anuncio recalca que el brote aún "no cumple los criterios de emergencia pandémica", tal y como se definen en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005.

Entre las condiciones que llevaron al organismo internacional a calificar de emergencia están los ochos casos de contagio confirmados este viernes por laboratorios, 246 casos sospechosos y 80 presuntas muertes en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo.

Adicionalmente, dos laboratorios confirmaron casos, incluyendo un fallecido, sin vinculación aparente entre ellos en un lapso de 24 horas en Kampala, Uganda, entre el viernes y sábado. Estos eventos constituyen una preocupación mayor debido a la posibilidad de "propagación internacional de la enfermedad" y de la cual ya se han documentado dos casos confirmados en Uganda de personas que viajaron desde la República Democrática del Congo.

Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África han mostrado su preocupación por la posibilidad de trasmisión debido a la intensa movilidad poblacional y convocaron a una reunión urgente de coordinación de alto nivel con entidades regionales e internacionales, como la OMS y los CDC de EEUU China y Europa.

En la declaración, la entidad sanitaria afirma que se "requiere coordinación y cooperación a nivel internacional para comprender el alcance del brote, coordinar las medidas de vigilancia, prevención y respuesta, ampliar y reforzar las operaciones y garantizar la capacidad para aplicar medidas de control".

En el mismo documento la OMS ha recomendado "activar sus mecanismos nacionales de gestión de desastres y emergencias y establecer un centro de operaciones de emergencia e implicar a la comunidad —a través de los líderes locales, religiosos y tradicionales, así como de los curanderos— de modo que ayuden en la identificación de casos, el rastreo de contactos y la educación sobre los riesgos".

El último brote en la RDC fue a finales de 2025 en la provincia de Kasai (centro). Se trató del decimosexto en el país desde el descubrimiento del virus en 1976. Según la OMS, el ébola presenta una tasa de mortalidad de entre el 60 % y el 80 %, se transmite por fluidos corporales y causa fiebres altas, debilidad intensa y hemorragias graves.

Así, explica la OMS que un tratamiento de apoyo temprano e intensivo, en particular la rehidratación y el tratamiento sintomático, mejora la supervivencia, y solo se dispone de vacunas y tratamientos aprobados para uno de los virus causantes; en los demás casos, estos productos se encuentran en fase de desarrollo.

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