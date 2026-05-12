Así funciona el sistema electoral en Andalucía: cómo se reparten los escaños y cuánto valen en cada provincia

El Parlamento de Andalucía aprobará un grupo de trabajo de lucha contra la violencia de género

El 17 de mayo se celebran elecciones autonómicas en Andalucía. El sistema electoral andaluz está regido por la Ley 1/1986 Electoral de Andalucía y el reparto de escaños incluye una corrección territorial que favorece a algunas provincias.

El Parlamento andaluz está compuesto por 109 escaños, que se reparten después de cada elección autonómica en función de los resultados de los comicios. En las elecciones andaluzas, la circunscripción electoral es provincial, es decir, cada provincia reparte una serie de asientos entre las candidaturas proclamadas con representación de, al menos, el 3% del voto.

Sin embargo, no todas las provincias reparten el mismo número de escaños. Cada circunscripción tiene asignado un número inicial de ocho escaños (64 en total); los 45 escaños restantes se distribuyen según la población de cada provincia. Como ocurre en otras regiones, se incluye una corrección territorial para favorecer a las provincias menos pobladas, por lo que las provincias con más electores si bien sí son las que más escaños reparten, no lo hacen de manera proporcional directa.

Por ejemplo, Sevilla es la provincia andaluza con mayor población, un 23% del total de Andalucía, pero 'sólo' reparte un 17% del total de los escaños del Parlamento; en el otro lado de la balanza está Huelva, la más pequeña, donde reside un 6% de la población andaluza, pero reparte un 10% de los escaños.

Es por eso que el voto tiene un 'valor' diferente en cada provincia: al tener todas un mínimo de ocho escaños, independientemente de su población, las provincias menos pobladas (Huelva y Jaén) están sobrerrepresentadas. ¿Qué significa esto? Que en cada provincia, se necesitan menos votos para alcanzar un escaño: si en Huelva se necesitan unos 37.000 votos —aproximadamente, teniendo en cuenta el número de electores en 2026 y el número de escaños que reparte— para sumar un escaño, en Sevilla se necesitan más de 88.000 votos para llegar a ese escaño.

Este número tampoco es exacto porque depende de muchos otros factores, como la participación electoral o el número de partidos que superan el umbral del 3% necesario para acceder a escaños. De hecho, si atendemos al último escaño adjudicado de cada provincia en las elecciones autonómicas de 2022 y el cociente con el que entró en el reparto podemos ver que en Huelva, el último escaño 'costó' unos 20.000 votos, mientras que el último de Sevilla tenía un valor de más de 40.000 votos.

En cualquier caso, en un sentido es posible decir que es más 'fácil' obtener un escaño en una provincia pequeña, porque el valor absoluto de votos necesarios para acceder al reparto de escaños es menor que en las provincias con más población. Sin embargo y al mismo tiempo, también se trata de un sistema más duro para partidos medianos y pequeños.

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