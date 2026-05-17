Los expertos advierten sobre la cepa de ébola que tiene en alerta a África: menos mortal pero más contagiosa

Los detalles El epidemiólogo Juan José Badiola ha señalado que la mortalidad de la variante Bundibugyo es del 25-40%, menor del 60-80% que produce la cepa Zaire.

La OMS ha declarado la emergencia sanitaria internacional debido a un nuevo brote de ébola en África, con 246 casos sospechosos y 80 muertes confirmadas. Este brote, potencialmente más peligroso, podría convertirse en un "brote mucho mayor" con riesgo de propagación local y regional. El ébola, endémico en Centroáfrica, es altamente letal y se transmite a través de la sangre entre personas y animales. La nueva cepa, Bundibugyo, tiene una mortalidad más baja (25-40%) pero se propaga fácilmente. La OMS advierte sobre la transmisión en la provincia de Ituri, una región en conflicto y de difícil acceso.

La OMS ha declarado la emergencia sanitaria internacional por un nuevo brote de ébola en África. Este domingo ya son 246 los casos sospechosos y 80 las muertes confirmadas, pero desde la organización advierten que podría convertirse en "un brote mucho mayor" con un gran riesgo de propagación local y regional.

Y es que el ébola lleva siendo endémico en Centroáfrica desde hace décadas. "Es uno de los virus más letales que se conocen. Se contagia a través de la sangre entre personas y animales también", indica el epidemiólogo Juan José Badiola.

Pero este nuevo brote es más peligroso y pone en alerta a su población. "Cuando oí que teníamos un caso sospechoso de ébola, me asusté. Es una enfermedad mortal", asegura un residente de Kampala. De las tres variantes que se conocen del virus ébola, la más habitual ha sido la variedad 'Zaire' que produce una mortalidad de entre el 60 y 80%.

Esta nueva cepa mata menos, pero se propaga con más facilidad: "La cepa llamada Bundibugyo. Parece que la mortalidad sería más baja. Estaría entre el 25-40%. El problema es que los tratamientos y vacunas utilizadas en el brote anterior no funcionan".

Su proceso de incubación es de 21 días, lo que ha llevado a la OMS a declarar la emergencia de salud pública internacional. "Podría transmitirse porque se ha producido en la provincia de Ituri que está en el límite entre Congo, Uganda y Sudán del sur", ha señalado el epidemiólogo.

Una enfermedad que se suma a que se está produciendo en zonas de difícil acceso y en guerra.

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